Bebek bezlerindeki büyük indirimleri kaçırmayın!

Bebek bezleri, bebeğinizin sağlığı ve rahatı için oldukça önemli. Bu nedenle bebeğiniz için tercih edeceğiniz bebek bezininin kalitesini ve dokusunu iyi seçmelisiniz. Sizin için uygun fiyatlı ve kaliteli bebek bezlerini derledik.

1- Yenidoğanlara özel dokunuş

Paddlers Mini 2 Bebek Bezi, deneme paketi olarak yenidoğanlara özel üretiliyor. Bez paketinde, 12 adet bebek bezi bulunuyor. Bu bezler, 0-3 aylık bebekler için kullanılıyor. Yeni doğan bebeğinizin Paddlers bebek beziyle rahat edip etmeyeceğini deneme paketiyle deneyimleyebilirsiniz.

Paddlers bebek bezi paketine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Sleepy Natural ile yumuşak bir dokunuş

Sleepy Natural Bebek Bezi paketinde 30 adet bebek bezi bulunuyor. Saf, doğal, organik bebek bezleri, bebeğinizin cildine uyum sağlıyor. Bebeğinizin sağlığı için Sleepy Natural bebek bezini tercih edebilir ve renklendirici içermeyen iç yüzeyi, soft dokusu, ergonomik üçlü cırtı ile bebeğinizin yumuşak cildine uyum sağlayan bebek bezini keşfedebilirsiniz.

Sleepy Natural Bebek Bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Zeytinyağının besleyiciliği ile bebeğinizin hassas cildini koruyun

Baby Turco bebek bezinde zeytinyağının doğallığı ve besleyiciliği bulunuyor. Hassas bebek cildi için doğal zeytinyağı uygulaması yapılmıştır. Katkı içermeyen iç yüzeyi ile bebeğinizin sağlığını koruyacak bebek bezini tercih edebilirsiniz.

Baby Turco bebek bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ultra konfor ile tanışın

Önlem Bebek Bezi, iki beden yani 3-6 kilogram bebekler için üretiliyor. Bebek bez paketinin içinde 42 adet bebek bezi bulunuyor. Ultra Konfor ve konfor sistemi sayesinde bebeğinizin cildini, belini ve bacaklarını rahat ettirir. Emici yapısı sayesinde de sıvıyı hızla emer ve bebeğinize rahatsızlık vermez.

Önlem Bebek Bezini BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Üst düzey konfora uygun fiyatla ulaşın

Bebeğinizin rahatlığı ve konforu için Baby Still Bebek Bezini tercih edebilirsiniz. Baby Still Bebek Bezi paketinin içinde otuz altı adet bebek bezi bulunuyor. Esnek yapısı, güçlü emici dokusu Baby Still bebek bezini ön plana çıkarıyor.

Baby Still bebek bezine BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- İnceliği sayesinde sınırsız özgürlük

Canbebe Bebek Bezi, bebeğinizin rahatlığı için kuruluğu ön plana alan bir yapıya sahip. Canbebe bebek bezinde bulunan ön ve arka bariyerli kilit sistemi, bezden oluşabilecek tüm sızmaları engellerken bebeğinizin konforunu sağlıyor. Bebek bezinin inceliği sayesinde de bebeğiniz çok daha kolay rahat eder.

Canbebe bebek bezine BURADAN ulaşarak satın alabilirsiniz.

7- Yumuşak dokusu sayesinde maksimum konfor

Bio Natural Bebek Bezi, saf suyla dokunarak üretiliyor. Bio Natural Bebek Bezi, bebeğinizin cilt sağlığını önemsediği için doğal bambu ve organik pamuktan üretiliyor.

Bio Natural Bebek Bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Anti alerjenik yapısı ile bebekler güvende

Goon Premium Soft Bebek Bezi paketinde yirmi dört adet bebek bezi bulunuyor. Bantlı bebek bezleri, sızma ve akıntı durumları en aza indirir. Esnek yapısı sayesinde bebeğiniz çok rahat hareket eder ve Goon Premium soft bebek beziyle esnekliğe kavuşur. Anti alerjenik maddelerden üretilmiştir.

Goon Premium Soft Bebek Bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Esnek ve ergonomik tasarım

Paddlers Bebek Bezi, esnek ve yumuşak yapısıyla bebeğinize üst düzey bir konfor sağlar. Paddlers bebek bezi, ergonomik bir yapıya sahip. Bebek bezi, bebeğinizi rahatsız etmeden sarar ve oluşabilecek tüm sızıntıları engeller. Paddler bebek bezi sayesinde bebeğiniz konforlu, esnek ve rahat hissediyor.

Paddlers Bebek Bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Hassas dokunuşu sayesinde tahriş riskine son

Kanz Ekonomik Junior Bebek Bezi, bebeğinizin cildine dost, sağlığını öncelikli kılan malzemelerden üretiliyor. Yumuşak doku, esnek yapı ve daha fazlasıyla bebeğinizin özgürce ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Kanz Ekonomik Bebek Bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.