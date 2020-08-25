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Bebek gibi olalım: Her türlü yara izini ortadan kaldıran yöntemler

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yara dokusu, vücudun hasar görmüş bölgelerini onarmaya çalışması sonu ortaya çıkmaktadır. Bu süreç, sabır gerektiren doğal bir iyileşme sürecidir. Yaralı dokular kimi zaman ciltte iz bırakır. Yara izini ortadan kaldırmak ise aslında düşündüğünüzden çok daha basit.

Bebek gibi olalım: Her türlü yara izini ortadan kaldıran yöntemler

Düşme sonrası oluşan yaralar, tıraş deneyimi sonrası oluşan kesikler ve minik ameliyat izlerini onarmak için basit ama etkili yöntemler mevcut. Vücudunuzdaki yara izlerini azaltmaya ve hatta çoğu zaman ufak izler tamamen de silinebileceği yöntemleri anlatıyoruz, buyursunlar.

VAZELİN

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Yapılan araştırmalara göre vazelin, pahalı kremler ve serumlara kıyasla oldukça etkili ve güvenilir bir çare oluyor yaralar için. 1 ila 3 hafta boyunca günde 3 kez uygulanan vazelin cildin mükemmel bir şekilde nem tutmasına yardımcı oluyor. Deri çatlağı, su çiçeği ve akne izleri için iyi bir çözüm kaynağı.

ALOE VERA JELİ

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Aloe vera, şaşırtıcı tedavi edici özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu şifalı jel, deri yenilenme sürecini destekler. Anti-enflamatuar ve antiseptik özellikleri taşır. Aloe vera jelini dairesel hareketlerle masaj yaparak doğrudan yaranın üzerine uygulayın. 30 dakika bekletin ve yıkayın. Günde iki kez uygulayabilirsiniz. Küçük ameliyat izlerini onarmak için etkili olacaktır.

SANDAL AĞACI YAĞI

Uçucu yağlar genel olarak kolajen sentezini destekler ve antiseptik, antienflamatuvar ve iyileştirici özellikler taşır. Özellikle sandal ağacı ve lavanta esansiyel yağları, düzenli kullanıldığında iyileştirici ve yenileyici süreçleri destekleyebilir. Yara izlerinin üzerine az bir miktar uçucu yağdan sürün ve masaj yaparak yedirin.

SOĞAN SUYU

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Soğan suyu yanık izlerine ve minik cerrahi operasyon izlerine karşı iyi gelebilir. Temiz yara izine soğan suyu ile pansuman yapabilirsiniz. Haftada 3 defa uygulamanız tavsiye edilir.

ELMA SİRKESİ+BAL

Elma sirkesi, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden dolayı doğal bir dezenfektandır. Akne izlerinden kurtulmak için elma sirkesini ve balı karıştırın. Akne izine uygulayın ve 10 dakika sonra cildinizi durulayın.

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