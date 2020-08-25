Bebek gibi olalım: Her türlü yara izini ortadan kaldıran yöntemler

Düşme sonrası oluşan yaralar, tıraş deneyimi sonrası oluşan kesikler ve minik ameliyat izlerini onarmak için basit ama etkili yöntemler mevcut. Vücudunuzdaki yara izlerini azaltmaya ve hatta çoğu zaman ufak izler tamamen de silinebileceği yöntemleri anlatıyoruz, buyursunlar.

VAZELİN



Yapılan araştırmalara göre vazelin, pahalı kremler ve serumlara kıyasla oldukça etkili ve güvenilir bir çare oluyor yaralar için. 1 ila 3 hafta boyunca günde 3 kez uygulanan vazelin cildin mükemmel bir şekilde nem tutmasına yardımcı oluyor. Deri çatlağı, su çiçeği ve akne izleri için iyi bir çözüm kaynağı.

ALOE VERA JELİ

Aloe vera, şaşırtıcı tedavi edici özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu şifalı jel, deri yenilenme sürecini destekler. Anti-enflamatuar ve antiseptik özellikleri taşır. Aloe vera jelini dairesel hareketlerle masaj yaparak doğrudan yaranın üzerine uygulayın. 30 dakika bekletin ve yıkayın. Günde iki kez uygulayabilirsiniz. Küçük ameliyat izlerini onarmak için etkili olacaktır.

SANDAL AĞACI YAĞI

Uçucu yağlar genel olarak kolajen sentezini destekler ve antiseptik, antienflamatuvar ve iyileştirici özellikler taşır. Özellikle sandal ağacı ve lavanta esansiyel yağları, düzenli kullanıldığında iyileştirici ve yenileyici süreçleri destekleyebilir. Yara izlerinin üzerine az bir miktar uçucu yağdan sürün ve masaj yaparak yedirin.