Bebek gibi uyumanıza yardımcı olacak 3 hareket

Gün boyu oluşan stresten, gerginlikten hızlı bir şekilde kurtulup rahat uyku çekmek herkesin hakkı. Bu gibi durum size imkansız gelse de, tek çözümü uyku haplarında arıyorsanız yanılıyorsunuz. İlaç kullanmadan önce bu 8 farklı hareketi uygulamayı deneyin. Sonuçları görünce 3 egzersizi yaşam tarzı haline getireceksiniz.

UYUYAN BACAK POZU

Sırt üstü uzanın. Bacaklarınız düz ve kollarınız iki yanınızda olsun. Kollarınızı ve bacaklarınızı düz tutarak yerden tavana doğru kaldırın. 60 saniye bu pozisyonda bekleyin.

Sonra sırtınızı gevşetin ve kollarınızı ve bacaklarınızı havada tutarken, vücudunuzun her yerinde nabız attığını hissedene kadar 30-40 saniye sallamaya başlayın.

BALIK POZU

Bacaklarınız tam önünüzde ve elleriniz kalçalarınızın altına, avuç içleriniz aşağıda olacak şekilde yere oturun. Göğsünüzü ve omuzlarınızı açın ve ön kollarınızda yavaşça geriye doğru bükün.

Boynunuzu gevşetin ve başınızın tepesi yere değene kadar vücudunuzu aşağı indirin.

Pozisyonu 30-60 saniye tutun.

MUTLU BEBEK POZU

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi göğsünüze doğru getirin.

Sağ elinizle sağ ayağınızın dış kenarını ve sol elinizle sol ayağınızın dış kenarını kavrayın. Ayaklarınızın alt kısımlarının tavana baktığından emin olun. Dizlerinizi olabildiğince geniş yanlara alın.

Sırtınıza hafifçe masaj yaparak vücudunuzu bir yandan diğer yana yavaşça sallamaya başlayın.

Egzersizi 1-2 dakika yapın.

