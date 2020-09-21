KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bebek gibi uyumanıza yardımcı olacak 3 hareket

Bebek gibi uyumanıza yardımcı olacak 3 hareket

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yatağa girdiğinizde tatlı rüyalarla dolu uzun bir geceyi dört gözle bekliyorsunuz. Ama bir sorun var! Uykuya bir türlü dalamamak... İşte bu sorunu hızlı bir şekilde ortadan kaldırıp bebekler gibi uyumanıza yardımcı olacak 8 hareket var.

Bebek gibi uyumanıza yardımcı olacak 3 hareket

Gün boyu oluşan stresten, gerginlikten hızlı bir şekilde kurtulup rahat uyku çekmek herkesin hakkı. Bu gibi durum size imkansız gelse de, tek çözümü uyku haplarında arıyorsanız yanılıyorsunuz. İlaç kullanmadan önce bu 8 farklı hareketi uygulamayı deneyin. Sonuçları görünce 3 egzersizi yaşam tarzı haline getireceksiniz.

UYUYAN BACAK POZU

Sırt üstü uzanın. Bacaklarınız düz ve kollarınız iki yanınızda olsun. Kollarınızı ve bacaklarınızı düz tutarak yerden tavana doğru kaldırın. 60 saniye bu pozisyonda bekleyin.
Sonra sırtınızı gevşetin ve kollarınızı ve bacaklarınızı havada tutarken, vücudunuzun her yerinde nabız attığını hissedene kadar 30-40 saniye sallamaya başlayın.

BALIK POZU

Bacaklarınız tam önünüzde ve elleriniz kalçalarınızın altına, avuç içleriniz aşağıda olacak şekilde yere oturun. Göğsünüzü ve omuzlarınızı açın ve ön kollarınızda yavaşça geriye doğru bükün.
Boynunuzu gevşetin ve başınızın tepesi yere değene kadar vücudunuzu aşağı indirin.
Pozisyonu 30-60 saniye tutun.

MUTLU BEBEK POZU

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi göğsünüze doğru getirin.
Sağ elinizle sağ ayağınızın dış kenarını ve sol elinizle sol ayağınızın dış kenarını kavrayın. Ayaklarınızın alt kısımlarının tavana baktığından emin olun. Dizlerinizi olabildiğince geniş yanlara alın.
Sırtınıza hafifçe masaj yaparak vücudunuzu bir yandan diğer yana yavaşça sallamaya başlayın.
Egzersizi 1-2 dakika yapın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz... İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz...
Cam kavanozlardan çok şık dekoratif ürünler yapabilirsiniz! Cam kavanozlardan çok şık dekoratif ürünler yapabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Hadise takipçilerini yıllar öncesine götürdü!
Hadise takipçilerini yıllar öncesine götürdü!
21 - 27 Eylül haftalık burç yorumu
21 - 27 Eylül haftalık burç yorumu
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...
Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
Daha güzel görünmek isteyenlere önemli tavsiyeler...
Daha güzel görünmek isteyenlere önemli tavsiyeler...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sert kimyasallar içermeyen doğal temizlik ürünleri! Limon, tuz ve gazlı içecek...
Kimyasal kullanmayın! Sadece limon suyuyla...
Gözlük camındaki çizikleri bu yöntemle anında yok edebilirsiniz
Gözlük camındaki çizikleri bu yöntemle anında yok edebilirsiniz
İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz...
İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz...
Evde antibakteriyel bez hazırlayabilirsiniz! Bu tarif sayesinde...
Evde antibakteriyel bez hazırlayabilirsiniz! Bu tarif sayesinde...
Elektrik süpürgesiyle sakın bunları süpürmeyin! Yere dökülen kahve...
Elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce düşünün!
Glitter makyajın inceliklerini anlattı! Herkes yanlış uyguluyor...
Glitter makyajın inceliklerini anlattı! Herkes yanlış uyguluyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.