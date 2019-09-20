Bebek kıyafetlerindeki tehlikeye dikkat! Sık sık hasta olmalarının nedeni...

Özellikle merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen ürünler, piyasada çok kolay bir şekilde satılabiliyor. Ucuz olması, ulaşılır olması sebebiyle, ebeveynler çocuklarına kanserojen madde içeren ürünler giydirebiliyor. Bu konuda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor. Yetişkinlerin, hassas cilde sahip olan bebekler için lisanslı ürünleri tercih etmesi, alınabilecek önlemlerin başında geliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren lisanslı bebek ürünleri satışı yapan bebekperisi.com genel müdürü Caner Çakı, neden lisanslı ürün alınması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çakı, “Çocuğunuzun narin cildine direkt temas edeceği için ürünlerin nasıl ve hangi maddeler ile üretildiği çok önemli. Bu ürünlerin güvenirliğini öğrenmekte tabii ki meşakkatli ve o kadar da zordur. Bunun içinde en güvenli yol lisanslı ürünlerin kullanılarak çocuk ve bebeklerinizi güven altına almanız olacaktır. Özellikle iç giyimlerde direkt cilde temas olduğu için direkt kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanması da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ebeveynler ürünlerin doğal ipliklerle imal edilmiş ürünleri de almış olurlar. Lisanslı ürünler birçok kontrolden geçmekte ve bebek giyimlerin üzerinde kullanılmış olan baskılarda kanserojen ve alerjik maddeler bulunmadığı için de sağlıklı kullanım imkanı sunar” ifadelerini kullandı.