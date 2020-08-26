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Bebek pudrasının bu faydalarını kimse bilmiyor! Saça ve ayağa uygulandığında...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebek pudrası ile hayallerinizdeki cilde kavuşmak ister misiniz? Bebek pudrası sağlıklı, canlı ve pürüzsüz bir cilt elde etmeniz için oldukça etkili. Hem kızarıklık, sivilce ya da yağlanma gibi cilt sorunlarınızı gidermek hem de bebek gibi kokmak için bebek pudrası kullanabilirsiniz. Ürün ile hem estetik bir görünüm yakalayabilir hem de hayatınızı her alanda kolaylaştırabilirsiniz.

Bebek pudrasının bu faydalarını kimse bilmiyor! Saça ve ayağa uygulandığında...

"Bebek gibi bir cilt" deyimi, sizin cildiniz için de söylensin isterseniz cilt bakım rutininize pudrayı eklemeyi unutmayın! Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz pudrayı saç bakım rutininize dahi ekleyebilirsiniz.

BEBEK PUDRASININ YÜZE FAYDALARI NELERDİR?

Yumuşak ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için bebek pudrası oldukça etkili. Pudranın yüze faydaları:

  • Özellikle yağlı ciltlerde oluşan parlamanın önüne geçmek için gerek makyaj sabitleyici olarak gerekse de nemlendiricinizin içerisine ekleyerek kullanabilirsiniz.

  • Pudra yüzünüzün terlediği durumlarda matlık sağlar.

  • Sivilce, akne ya da siyah noktalarınızın görünürlüğünü azaltmak amacıyla yardımınıza yetişir.

  • Cilt lekelerine haftada 2 kere uygulayarak bunları azaltabilir, pürüzsüz bir görünüme kavuşabilirsiniz.

  • Pudra yardımıyla doğal maskeler yapabilir, yumuşak bir cilt elde edebilirsiniz.

YAĞLANAN SAÇLARINIZDAN PUDRA İLE KURTULMANIN YOLU

Saç yağlanmasına son! Banyo yapacak zamanınız yoksa, bebek pudrası ile saç diplerinize masaj yapıp ahenkle dans eden saçlara kavuşabilirsiniz. Çevrenizdekileri yumuşacık saçlarınız ile kandırabilir, görüntünüze dinamik bir hava katabilirsiniz.

AYAK KOKUSUNA SON!

Saatlerce ayakkabının içerisinde havasız kalan ayaklarınız bir süre sonra kokacağı için büyük bir sorun oluşturabilir. Kötü koku ile kendinizi ve çevrenizdekileri rahatsız etmemek için ayakkabının içerisine pudra dökebilir ve terlemenin önüne geçebilirsiniz. Terlemeyen ve kokmayan ayaklarınız ile dilediğiniz yerde ayakkabılarınızı çıkarabilirsiniz.

BEBEK PUDRASI İLE YUMUŞACIK BİR CİLT

Gün içerisinde, çeşitli çevresel faktörler yüzünden cildiniz kurur. Stres, yorgunluk, kir gibi etkenler cildinizin yıpranmasına neden olur. Sürekli nemlendirici ile beslemeniz gereken cildinize krem yetmeyebileceği için kendi ürününüzü yaratabilirsiniz. Bebek pudrası ve doğal içerikler ile cildinizin ihtiyacını karşılayabilir ve sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Gül suyu ve pudranın mucizevi birleşiminin sonucunda, yağlanmaya bağlı sivilcelere son verebilir ya da maden suyuyla cildinizi ferahlatabilirsiniz.

DOLGUN KİRPİKLERİN MİMARI: BEBEK PUDRASI

Makyaj yapmak, hayatınızın odak noktasında mı? Dikkat çekici gözlere sahip olmak için, rimel sürmeden önce kirpiklerinize pudra sürmeyi deneyebilirsiniz. İri ve dolgun kirpiklere sahip olmanın yolu haftada bir kere uygulayabileceğiniz pudra küründen geçer.

AĞDA SONRASI PÜRÜZSÜZLÜK

Yüz, bacak, kol ya da genital bölgenize ağda yaptırdıktan sonra kuaförde kalmak istemiyor musunuz? O zaman ağda en büyük yardımcınız olur. Kızaran ya da tahriş olan bölgelerinize ağda sürerek iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece, hem daha az acı çeker hem de kızarmayan bir cilde sahip olabilirsiniz.

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