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Bebek sahibi olmak boşanmaya neden olabilir mi? Çiftler, iletişim ve cinsel yaşam eksikliği çekiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 23.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

İki bin kişinin katıldığı yeni bir anket çalışmasına göre yeni evli çiftler iletişim ve azalan cinsel yaşam yoksunluğundan dolayı boşanıyor. Ankete katılanların üçte biri ebeveyn olduktan sonra ilişkilerinde ciddi problemler yaşadıklarını söylüyor.

Bebek sahibi olmak boşanmaya neden olabilir mi? Çiftler, iletişim ve cinsel yaşam eksikliği çekiyor

Bir ankete göre iletişim eksikliği ve azalan bir cinsel yaşam, yeni ebeveynlerin ayrılmasının en yaygın nedenlerinden biri. 2 bin ebeveyne yapılan ankette kişiler, çocuğun doğumunu takip eden aylarda ciddi sorunlar yaşadığını ifade ediyor.

Katılımcıların üçte biri “tam bir iletişim eksikliği” olduğunu söylerken, her 10 kişiden üçü cinsel yaşamlarının yavaşlamasından kaynaklandığını söyledi. ChannelMum.com ve The Baby Show tarafından yapılan araştırmaya göre, bir eşin bebeğin bakımına daha az dahil olması ve yeni bir sorumluluğu üstlenmesi gibi normal argümanlar onarılamaz sorunlara neden oldu. Ancak, çiftlerin dörtte biri çocuk olmadan önce de sorunlar yaşadığını söyledi.

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EBEVEYN OLDUKTAN SONRAKİ ALTINCI AYA DİKKAT!

Evlilikte 7. yıl duvar olarak adlandırılır ve bu yıllar kusursuz bir şekilde atlatılabilirse evliliğin mutlu bir şekilde sürdürülebileceği söylenir. Ancak bu çalışmaya göre ebeveyn olduktan sonra 6 aya dikkat çekiliyor. Çünkü yeni ebeveynler uykusuz geceleri ve yeni bebeğin sorumluluğunu kaldıramıyor ve evlilikler çoğunlukla 6. ayı görmeden bitebiliyor. Bununla birlikte çiftler birlikte yemek yemeye ve arkadaşlarıyla vakit geçiremediklerini de söylüyor.

Bu hatalar boşanmaya neden oluyor! İşte dört zehirli davranışBu hatalar boşanmaya neden oluyor! İşte dört zehirli davranış

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The Baby Show'da gösteri direktörü olarak görev alan Zoë Bonser, 'bebek sahibi olmak harika bir şey ama evet bir bebek sahibi olmak, hayatınıza yeni birinin katılması stresli ve sorumluluk isteyen de bir şey. Bu değişimlere ve rutini değiştirmeye açık olmak çok değerli. Bebeğinizin yanı sıra kendinize de vakit ayırmak sizin elinizde' diye konuşuyor.

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