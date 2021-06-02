Bebek temizliği nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla bebeklerde genel temizlik

Gözleri bir tülbent yardımıyla içten dışa doğru siliyoruz. Burun temizliği için kaynatılmış ısıtılmış suya batırılmış bezi ıslattıktan sonra bebeğin burnunun içine doğru ilerletiyoruz. Burnun içindeki partiküllerini çıkmasını sağlıyoruz.Ağız bakımı için de işaret parmağımızın çevresine bezi sardıktan sonra ağız içinde dairesel bir hareket yapıyoruz. Kulak bakımı için kulak çöpü kullanmıyor sadece kulak çöplerinin kenarlarını kullanarak temizlik yapıyoruz. Göbek bakımı için herhangi bir uygulamamız bulunmamakla beraber göbeğin çevresini kuru ve temiz tutmak yeterli kaka veya çiş temas ettiğinde kaynatılmış ve ılıtılmış suya batırdığımız bir bez yardımı ile silip ardından da kuruladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Alt bakımı içinse kız bebeklerde önden arkaya doğru olan temizlik önemli. Erkek bebeklerde alt temizliğinin herhangi bir önemi yok. Kız bebeklerde organların yerleşimi nedeniyle kaka ve çişin birbirine karışma olasılığı daha yüksek. O yüzden önden arkaya doğru siliyoruz ardından bezi kapatıyoruz. Eğer göbek düşmüşse normal kapatıyoruz, göbek düşmemişse bezi bir kat kıvırarak bağlıyoruz.

Ayak bakımı içinse ayak parmaklarının arasında pamukçuklar, çorapların İçerisinde kalan pamukçuk ve doğumsal kalıntılar birikmiş olabilir,bunları da kaynatılmış ılıtılmış suyla ıslattığımız bir bez yardımıyla silerek ayak bakımını gerçekleştiriyoruz. Tırnak bakımı içinse kağıt törpü kullanıyoruz, tırnak makasını bebek büyüdükten sonra kullanmaya başlıyoruz. Kağıt törpü ile tırnak uçlarını törpüledikten sonra temizliğini gerçekleştiriyoruz. Eğer tırnak makasını kullanıyorsak tırnak kesmek için bebeğin uyurken ki durumunu tercih ediyoruz. BEBEKLERDE KULAK TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI? Bebeklerde kulak temizliği kulağın çevresindeki kalıntıları silmek yardımı ile olabilir, kulak çöplerini artık önermiyor ve kullanmıyoruz. Kulak çöpü ile bebeğin kulağını temizlemeye kalktığınızda kulak kirlerini daha çok kulak zarına ilerlettiğiniz için tıkanıklara ve istemediğimiz durumlara neden olabiliyor. Kaynatılmış ve ılıtımış suyla ıslattığınız bir bez yardımı ile kulağımızın dış kısmını bezin farklı bir tarafıyla iç kısmını bezin diğer tarafıyla da dış kısmını silerek ve ardından kurulayarak kulak temizliğimizi bitiriyoruz.

BEBEKLERDE BURUN TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR? Bebeklerde burun temizliği için eczanelerden temin edilen burun aspiratörleri kullanılabilir. Eğer burun aspiratörünüz yoksa yine kaynatılmış ılıtılmış suya batırılmış bir bez yardımı ile burnun içine girecek şekilde sivriltiyoruz ve bebeğimizin burnunun içine ilerletip geri çekiyoruz. Zaten ilerlettiğimiz anda burnun içindeki partiküller beze yapışmış oluyor veya bebeğin hapşırmasını sağlayarak içindeki partiküllerin çıkması sağlanıyor. Aynı şekilde diğer burun için de aynı işlemi tekrarlıyor ve burun temizliğimizi bitiriyoruz. Bebeğimizin burnunda tıkanıklar varsa serum fizyolojikleri kullanabiliriz. Bunlar hem bebeğin burnunu rahatlatır hem de içindeki partiküllerin daha kolay çıkmasını sağlar. Eğer bebekte herhangi bir burun tıkanıklığı yok ise bu şekilde bir temizlik yeterli olacaktır. BEBEKLERDE GÖBEK TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR? Bebeklerde göbek temizliğinde artık herhangi bir ürün kullanmıyoruz. Eskiden batikon alkol hepsi kullanıyordu fakat artık göbek çevresini kuru ve temiz tutmamız yeterli. Göbek kordonun çevresine bebeğimizin kakası veya çişi bulaşmışsa da kaynatılmış ılıtılmış suya batırılmış bir bez yardımı ile bebeğin göbek çevresini silerek ardından da kuru bir bez yardımı ile kuruladığımızdan emin olmamız gerekiyor.

Bir de bebeğimizin alt bezinin bağlanma şekli önemli. Eğer göbek bağımız düşmediyse bir kat kıvırarak bağlıyoruz ki göbek açıkta kalsın herhangi bir şey ile temas etmeden göbek enfekte olmasın. BEBEKLERDE TIRNAK TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR? Bebeklerde tırnak temizliği aslında ilk haftalarda bebeklerin tırnak yapıları çok yumuşak olduğu için herhangi bir tırnak makası ve törpü kullanmanıza gerek olmayabilir. Bazen koparma yardımı ile bile tırnak yumuşaklığından faydalanarak tırnakların bakımını yapabilirsiniz. Fakat koparılmayacak şekle geldiğinde bebeğimizin yüzünü çizmemesini sağlamak için kağıt tırnak törpülerini kullanabiliriz. Tırnak törpülerini bebeğimizin tırnağında neresi sivriyse o şekilde törpüleyerek kullanabiliriz. Bu işlemi bebeğimizin uykudayken de gerçekleştirebiliriz. İşiniz daha kolaylaşacaktır. Törpüledikten sonra da bir bez yardımı ile tırnakların içlerini silebilirsiniz. Eğer bebek daha büyükse 2 veya 3 aylıksa tırnak makası kullanabiliriz. Tırnak makası kullanmanın bir dezavantajı mevcut,bebekleri yaralayabiliriz. Bebek uykudayken makası kullandığınızda hem bebeğe zarar vermemiş olur hem de işlemi gerçekleştirmiş oluruz.