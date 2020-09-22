Bebekler için en doğru ilk oyuncak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek, oyuncak seçerken dikkat edilmesi gerekenin sağlık açısından güvenli olması ve gelişimine katkıda bulunması olduğunu belirterek 0-6 ay arası için dönence almanın ilk oyuncak olarak neden harika bir fikir olduğunu anlattı.

Ne işe yarar bu dönence?

Bebeklerimiz büyürken yaptığımız şeylerden biri de onlara fazla sayıda oyuncak almamız ve bunların çoğunun çocuğumuz için hiçbir faydasının olmamasının farkında olmamamızdır. Bu açından dönence oyuncağı üzerinde durmak isabetli olacaktır. Dönencenin biraz da faydalarından bahsedecek olursak neden bunun iyi bir fikir olduğunu daha iyi anlatmış olurum.

Öncelikle bebeğin nörolojik gelişime oldukça katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki, bebeği dönencenin altına yatırdığımızda oyuncakları görmeye ve takip etmeye çalışacak hatta ilerleyen aylarda uzanıp yakalamak isteyecek oyuncağın dönmesi ile beraber bebeklerimizin kol ve bacaklarında da hareketlenmeler olacaktır. Bunları yaparken görme ve renkleri ayırt etme, göz kasları gelişimi, odaklanma, takip etme gibi gözle ilgili gelişimle beraber de dönencenin altında yaptığı kol ve bacak hareketleri kas gelişimini destekleyecektir. Bazı dönenceler aynı zamanda müzikli olabilir. Eğer seçimimizi bundan yana yapacak olursak işitme duyusunun gelişimine katkıda bulunurken sakinleşmesini rahatlayıp gevşemesini de sağlayabiliriz. Bebeğimizin kendi yatağında uykuya dalması için de güzel bir yardımcı olabilir.