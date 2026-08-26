23 kilo verdi! Her gün yediği yiyecekleri tek tek açıkladı

TikTok'ta @its_inzaa kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Inza'nın kilo verme yolculuğu sosyal medyada ilgi gördü. Yaklaşık 50 kilo veren Inza, bunu kısa süreli ve katı bir diyet yerine düzenli egzersiz ve sürdürülebilir bir beslenme düzeniyle gerçekleştirdiğini anlatıyor. Üstelik beslenme programında karbonhidratı tamamen kesmek ya da sevdiği tatlılardan sonsuza kadar vazgeçmek gibi katı yasaklar bulunmuyor.

GÜNE OMLETLE BAŞLIYOR

Inza'nın kahvaltısında domates, yeşil biber ve soğanla hazırlanan omlet bulunuyor. Yumurta, yüksek protein içeriğinin yanı sıra A, B12 ve E vitaminleri, folat ve lutein gibi çeşitli besin öğelerini de içeriyor. Protein içeriği sayesinde dengeli bir kahvaltının parçası olarak uzun süreli tokluk sağlamaya da yardımcı olabiliyor.

KAHVALTININ YANINDA ÇAY İÇİYOR

Inza güne omletinin yanında çay içerek başlıyor. Şeker eklenmeden tüketilen siyah çayın dengeli bir beslenme düzeninin parçası olabileceği belirtiliyor. Ancak çayın içerisine eklenen şeker, bal veya şurupların miktarı arttıkça içeceğin kalori ve şeker miktarı da yükseliyor.

ÖĞLE YEMEĞİNDE PİRİNÇ VE MERCİMEK

23 kilo veren Inza'nın öğle öğününde ise pirinç ve lif açısından zengin mercimek bulunuyor. Mercimek hem bitkisel protein hem de lif açısından zengin besinlerden biri. Lifli gıdalar sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunurken daha uzun süre tok hissetmeye de yardımcı olabiliyor.

ANTRENMANLARINDA PROTEİN DESTEĞİ

Düzenli olarak egzersiz yapan Inza, antrenmanlarını desteklemek amacıyla protein içeceği de tüketiyor. Protein, özellikle kilo verme döneminde tokluk hissinin desteklenmesi açısından önem taşıyor. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan günlük protein miktarı kişinin kilosuna, yaşına, sağlık durumuna ve fiziksel aktivite seviyesine göre değişebiliyor.

AKŞAM YEMEĞİNDE TAVUK VE PİRİNÇ

Inza'nın akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden biri de tavuk şiş ve pirinç. Yani kilo verme sürecinde pirinci tamamen beslenmesinden çıkarmıyor. Burada dikkat ettiği noktalardan biri porsiyon kontrolü ve öğünün protein içeren besinlerle dengelenmesi.

Beyaz ve esmer pirinç arasında seçim yapılırken ise kişinin sağlık durumu ve beslenme ihtiyaçları önem taşıyor. Özellikle kan şekeri kontrolü konusunda sorun yaşayan kişilerin beslenme düzenlerini bir sağlık uzmanıyla planlaması öneriliyor.

ÖĞÜNLERİNİN YANINA YOĞURT EKLİYOR

Inza'nın günlük beslenmesinde sık sık yoğurt da bulunuyor. Yoğurt; protein, kalsiyum ve ürüne bağlı olarak D vitamini gibi besin öğelerinin alınmasına katkıda bulunabiliyor. Özellikle protein oranı yüksek ve ilave şeker miktarı düşük yoğurtlar dengeli beslenmenin bir parçası olarak tercih edilebiliyor.

TATLIYI BİLE TAMAMEN BIRAKMADI

Inza'nın beslenme düzeninin en dikkat çekici noktalarından biri ise tatlıyı tamamen yasaklamaması. Günün sonunda bir adet gulab jamun yiyebiliyor. Ancak tatlıyı günlük tükettiği diğer yiyeceklerin porsiyonlarını göz önünde bulundurarak beslenmesine dahil ediyor.

Bu yaklaşım, kilo vermek için sevilen tüm yiyeceklerin tamamen bırakılması gerekmediğini gösterse de uzmanlar ilave şeker tüketiminin sınırlı tutulmasını öneriyor. Inza'nın 23 kiloluk değişiminde tek bir besinin ya da öğünün etkili olmadığını da belirtmek gerekiyor. Kilo kaybı; kişinin toplam enerji alımı, fiziksel aktivitesi, uyku düzeni, sağlık durumu ve birçok bireysel faktörden etkileniyor. Bir kişide işe yarayan beslenme programı herkes için aynı sonucu vermeyebilir.