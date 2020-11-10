Bebekler ne zaman görmeye başlar?

Bebeğinizin sizi görmesini hatta tanımasını beklemek oldukça heyecanlı bir süreçtir ve çok uzun sürebilir. Yani doğar doğmaz bir bebeğin etrafındaki her şeyi ayırt edecek kadar iyi görmesi mümkün değildir. Ancak zamanla kendilerini geliştirirler ve tanıdıkları nesnelere yönelirler. En çok gün içerisinde temas ettikleri ve bağ kurdukları şey anneleri olabilir. Yeni Doğmuş Bir Bebek Nasıl Görür? Yeni doğan bebek genellikle ışığı sadece tanımlayabilir. Yani ışığın olduğu ya da olmadığı yeri ayırt edebilecek kadar gözleri gelişkindir. Bu sebeple de çok yüksek ışıklara maruz kalmaları da sakıncalıdır. Çünkü gözleri her daim ışığa yönelecektir. “Bebeklerde görme ne zaman başlar?” diye merak ediyorsanız, bu sorunun net bir cevabının olmadığını bilmelisiniz. Tam anlamıyla görme olayı çok boyutlu düşünülür. Renkleri ayırt edebilme, karanlıkta cisimleri ve onların boyutlarını ayırt edebilme, belirli bir uzaklığa kadar görebilme gibi şeyleri de kapsar. Bu sebeple de bir bebekte özellikle ilk 3 ayda bunların gözlemlenmesi çok zor. Işığı ayırt edip, ışığa doğru yönelme yapabilseler de bu ikisine tam anlamıyla görme denemez. İlk 3 ayın sonunda göz göze gelme başlayabilir.

Bebeklerin Uyku Düzenlerinin Düzensiz Olması Görmeye Uyum Sağlayamadıkları için mi? İlk birkaç haftada karanlık ve aydınlık ortamlara uyum sağlayamadıkları için bebekler ciddi anlamda uyku problemi çekerler. İlerleyen aylarda ise anne - baba olarak sizleri uzun, aralıklı ve uykusuz geceler bekliyor. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim de çok güçlü ve düzenli olmadığından gece ile gündüzü ayırt edemezler. Karanlık ve aydınlığı da tam olarak ayırt edilmediğinde gece ile gündüz arasındaki farkı bilmezler. İyi ve uzun süreli bir uyku için neredeyse en az 2 yaşını tamamlamaları gerekir. Görme becerileri de bu yaştan sonra gelişkin bir hale gelmeye başlayınca, onlar için artık dünya daha nettir. Her daim gelişimleri devam eden miniklerin sinir sistemi gelişimi hep devam etmektedir. Bu sebeple de görme, duyma, konuşma zamanla gelişir. Göremediklerinden ve yürüyemediklerinden dolayı da sürekli düşme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu dönemlerde oldukça dikkatli olunması gerekir. Bebek Annesini ve Babasını Ne Zaman Tanımaya Başlar? Çok net bir şekilde belirli bir zaman aralığı verilmese de ilk 3 ayı doldurduktan sonra etraflarındaki ışıkları ve cisimleri ayırt edebilirler. Her bebekteki göz gelişimi çok farklı olabilir. Dolayısıyla bu süre bazı bebekler için daha geç tamamlanabilir. Daha çok yakınında olan kişi anne ve babaları olduğu için de ilk 6 ayın sonunda onları tanıyabilirler. Bu süreçten sonra da yine anne ve babaları dışındaki insanları da tanımaya başlarlar. Yakınları ile ilk başta göz teması kurmaya çalışırlar. Bebeklerde görme ve duyma duyularının gelişimi için motor becerilerinin geliştirilmesi önem arz eder. Sesli ve eğitici kitaplar da bu sebeple üretilmektedir. Bu iki organı daha da geliştirme odaklı bir şekilde tasarlanmaktadır.

Bebeklerde Görme Mesafesi Nedir? Bebekler genellikle çok kısa bir mesafeye hâkim olabilir, o mesafe dahilindeki nesnelere odaklanabilir. Bebeklerde görme mesafesi en fazla 50-100 cm olabilmektedir. Bu mesafe gelişime bağlı olarak aydan aya değişmektedir. İlk iki ay 25-50 cm mesafeden ışığı ve parlak cisimleri ayırt edebilirler. 6 ay sonrasında bebekler kendilerinden 1-3 m uzaklıkta olan kişileri ve cisimleri artık ayırt etmeye başlarlar. Bu mesafe genellikle de beslenmeleri, göz teması kurmaları ve yakınlarındaki nesneleri yakalayabilmeleri için yeterlidir. 18 ay sonunda ise artık 8 metrede uzakta olan cisimleri, küçük ayrıntılarıyla birlikte görebilirler. 3. yaşta ise görme mesafesi neredeyse bir yetişkinin görme mesafesinin yüzde 80’i kadarına ulaşır. Görme mesafesi testi genellikle tam teşekküllü hastanelerde göz doktorları veya uzman hekimler tarafından yapılır. Anne ve Babaların Bebeklerin Görme Sağlığı Konusunda Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar? Anne ve babaların özellikle de ilk aylardan itibaren, ay ay gelişim gösteren bebekleri üzerinde büyük bir sorumlulukları vardır. Prematüre doğan bebeklerin doğumdan sonraki bir ay içerisinde göz doktoru ile muayenelere başlamaları tavsiye edilir. Normal doğumda ise bebeğin doğumundan sonra kontrole gidilmeli ve 1.5 yıl sonra da ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Çünkü bebeklerin gözlerindeki şaşılık, görme bozuklukları gibi anormallikler ilerleyen aylarda, gelişimleri tamamlanınca ortaya çıkabilir. Bebeklerde bazı göz hastalıklarının ortaya çıkmasına oldukça seyrek rastlanır. Yine de içinizi ferah tutmanız için bu kontroller çok önemlidir.