Arı sütü nasıl tüketilir, ne zaman tüketilmeli? Taze arı sütü ne işe yarar, hücre yeniler mi?

Arı sütü içeriği açısında baktığımızda çok zengin bir besin kaynağıdır. İçeriğinde demir, potasyum, B vitaminleri, bakır, fosfor, kalsiyum ve amino asitler bulunan arı sütü, insan sağlığı için bu faydalı besinleri içerir. İnsan vücudunda üretilemeyen 8 amino asidi içerdiği için de ekstra faydası bulunmaktadır. Arı sütünün üretimi çok zordur ve bu sebeple arı sütü çok değerli bir üründür. Peki, arı sütü nasıl tüketilir?

Arı sütü nasıl tüketilir?

Arı sütü genel olarak doğrudan tüketimi önerilen bir besindir. Ancak bunun yanında ek gıda ve ya tablet şeklinde de tüketilebilir. Arı sütünü doğrudan tüketimde plastik ve ya tahta bir kaşık yardımıyla direkt olarak tüketmek doğru olur. Aç karna arı sütünü tüketmek daha verimli olacaktır ve bir müddet üstüne bir şey yenmemesi gerekir. Genel olarak sabah ve akşam yemeklerinden önce tüketilmesi önerilir.

Arı sütünü tek olarak tüketmek istemezseniz arzuya göre bal ya da keten tohumu gibi besinlerle karıştırılarak tüketilebilir. Çocukların tüketiminde tadıyla ilgili sorun oluşmaması açısından bal ve ya süt ile tüketim tercih edilebilir. Arı sütü besin değeri açısından yüksek olduğu için doğru tüketim miktarı çok önemlidir. Arı sütünün fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Arı sütü genel olarak yetişkinlerde maksimum 1 gram şeklinde tüketilmesidir. Arı sütünün fazlası bireye fayda yerine zarar verir.

1 gr arı sütü nasıl ölçülür?

Bir çay kaşığı arı sütünün yaklaşık olarak 3-5 gram civarında gelir. Yetişkin bireyler için yaklaşık yarım çay kaşığı, çocuklar içinse çeyrek çay kaşığı şeklinde tüketilebilir.

Arı sütü ne zaman tüketilmeli?

Arı sütü dozu önemli olmakla birlikte günde 2 defaya kadar tüketilebilir. Yetişkin bir birey için tavsiye edilen tüketim miktarı günlük maksimum 1 gramdır. Arı sütü ağır bir besin olduğu için bir uzman tarafından öneri alarak tüketmek daha doğru olacaktır. Bireyin ihtiyacına göre doğru miktarda tüketildiğinde pek çok fayda sağlayacaktır. "Arı sütünün tadı nasıl olur?" cevabına keskin ve yoğun bir tada sahip, ekşidir diyebiliriz.

Arı sütünün bozulduğu nasıl anlaşılır?

Arı sütü bozulabilen bir üründür. Tüketiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de bozulmamasıdır. Normal şartlarda arı sütü açık renkli bir üründür. Uygun olmayan ortamlarda açık renkli olan arı sütü bu rengini kaybeder. Peynirde olduğu gibi arı sütü de bozulduğu durumlarda küflenerek bozulduğunu belli eder. Bu durumda arı sütünü tüketmemek gerekir. Peki, arı sütü nasıl saklanır?

Arı sütü hassas bir ürün olduğu için oda sıcaklığında saklanmamalıdır. Oda sıcaklığında bozulma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple arı sütü buzdolabında ve ya buzlukta saklanması gereken bir üründür. Arı sütü -18 derece gibi bir sıcaklıkta bir yıldan fazla saklanabilir. Buzdolabında ise 6-8 hafta kadar saklanabilir.

Taze arı sütü ne işe yarar?

Arı sütü faydaları saymakla bitmeyen bir besindir. Üreme ile ilgili problemlerde olumlu etkileri görülmüştür. Kan basıncını dengeler, kalple ilgili sorunlarda olumlu etkiler sağlar. Kolesterolü dengeleyip iltihap azaltma özelliği bilinir. Kilo vermeyi desteklediği ve yaşlanmayı geciktirdiği bilinir. Arı sütü, tüm bu olumlu etkiler için tek başına tüketmek için yeterli değildir. Bir uzman tarafından bireyin yönlendirilmesi en doğrusu olacaktır. Arı sütünün faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Arı sütünün içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Bununla birlikte hücre yenileme özelliği ile kanser türlerine karşı olumlu etkileri olduğu bilinir.

Arı sütü düzenli tüketildiğinde metabolizmayı güçlendirme özelliği olduğu bilinir.

İçeriğinde yer alan proteinle sayesinde kan basıncını dengeleyip kalp sorunlarına karşı önlem olarak tüketilebilir.

Kilo vermeye destek sağladığı bilinir.

Arı sütünün cilt sorunlarına iyi geldiği bilinir. Cilt ürünlerinde arı sütüne bolca yer verilir.

Doğurganlık ile ilgili olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

İçerdiği amino asitler sayesinde kas ve kemik sistemine olumlu etkileri bulunur.

Arı sütü hücre yeniler mi?

İnsan vücudu için pek çok faydalı vitamin, amino asit ve besin değeri içermektedir. Arı sütü hücre yenileme özelliği için kötü hücreleri azaltıp kanserli hücreleri azaltabilir. Ayrıca cilde olumlu etkisi olup yara iyileştirme özelliği vardır. Yaşlanma karşıtı olarak tüketilebilir. Doğru miktarlarda ve zamanlarda tüketilen arı sütü hücreleri yeniler ve daha güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.