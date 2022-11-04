Kimyon çayı faydaları nelerdir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

Kimyon çayı zengin bir demir ve manganez kaynağı olduğu bilinir. Detoks etkisi, vücudu rahatlatıcı özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirici rolü ile ön plana çıkar. Bebeklere de önerilen miktarda içirildiğinde gaz sancısına iyi gelir. Kolesterolün dengelenmesinde, ödem atılmasında ve kanser hastalıklarına karşı vücut direncinin artırılmasında rol oynar. Şifalı yönleri ile dikkat çeken kimyon çayı, gaz ve kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına da iyi gelir. 1 çay kaşığı kimyonun 7 kalori içerir. Kimyon çayı da barındırdığı yararlı mineraller ile vücudu destekler. Dengeli ve düzenli bir şekilde tüketilen kimyon çayı, içerdiği demir ve manganez gibi minerallerle birlikte vücudu bazı hastalıklara karşı korur. Ayrıca kanser hastalıklarının tedavisinde aktif rol oynadığı bilinen kimyon çayı ne işe yarar?

Kimyon çayı neye iyi gelir?

Roma ve Yunan dönemlerinde ün kazanan baharat ile hazırlanan kimyon çayı, afrodizyak etkisi olduğu bilir. Ayrıca kimyon çayının alternatif tıpta birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin olarak tercih edilir. Bebeklere de önerilen miktarda verilebilen kimyon çayı gaz problemlerine iyi gelir. Doktor tavsiyesi eşliğinde faydalarından yararlanılabilen bir içecektir. Şişkinlik giderici, yağ yakımını hızlandırıcı ve stresi azaltıcı etkileri ile ön plana çıkan kimyon çayı içerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklık sisteminin güçlendirir. Bu içeceğin etkileri göz önünde bulundurduğumuzda kimyon çayı faydaları şu şekildedir:

Sindirim sistemini rahatlatır.

Besinlerin hazmedilmesini kolaylaştırır.

Yağ yakımını hızlandırır.

Düzenli tüketildiği takdirde ödem atma ve kilo verme sürecini destekleyebilmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle kış aylarında oluşabilen rahatsızlıklara karşı vücudu destekler.

Kolesterolün dengelenmesine fayda sağlar.

Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile de ön plana çıkan bir içecektir.

Kimyon çayı LDL yani kötü huylu kolesterolün düşürülmesini sağlar.

Helicobacter pylori gelişimini engeller.

Vücudu özellikle mide ve akciğer tümörüne karşı korur.

İçerdiği değerli bileşenler sayesinde kimyon çayının, vücudu kanser hastalıklarına karşı daha dirençli bir hâle getirir.

Antioksidan deposu olarak gösterilen kimyon çayı, cilt problemleri ile ağız ve diş hastalıklarının oluşumunu da önler.

Kimyon çayı nasıl yapılır?

Değerli bileşenleri ve demir gibi mineralleri bol miktarda içermesi ile bilinen kimyon çayı evlerde kolaylıkla hazırlanabilen bir içecektir. Kimyon çayı tarifi bebeklere veya yetişkinlere hazırlanmasına göre bazı farklılıklar içerir. Kimyon çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı su

Kimyon çayı nasıl demlenir?"

1 bardak kaynar suya 1 çay kaşığı kimyon ekleyin.

Kaynar suya eklenen kimyon tohumlarının bu şekilde 5-6 dakika civarında bekletilmesi yeterlidir.

Hazırlanan kimyon çayının, yetişkinler için günde maksimum 2 fincan ölçüsünde tüketilmesi önerilir.

Bebekler için hazırlanan kimyon çayı 2 çay kaşığı olarak verilmelidir.

Kimyon çayı zayıflatır mı?

İçerdiği demir ve manganez gibi mineraller ile detoks etkisi göstermesi sayesinde kimyon çayı kilo verme sürecini hızlandırır. Yağ yakımını hızlandırmada rol oynayan kimyon çayı düzenli kullanıldığı zaman ödem atmayı da kolaylaştırır.

Kimyon çayı adet söktürür mü?

Vücudu rahatlatıcı özelliği olduğu belirtilen kimyon çayının, adet söktürücü bir etki gösterdiğine dair net bir bilgi yoktur. Ancak kimyon çayı, içerdiği değerli bileşenler sayesinde bu dönemde oluşabilen enfeksiyonlara veya ağrılara karşı vücudu korur. Regl döneminde veya öncesinde kimyon çayı kullanılmadan önce ise mutlaka bir uzman görüşü alınması gerekir.