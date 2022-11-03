Propolis nasıl tüketilir, ham propolis nasıl çözülür? Propolis günde kaç damla içilir, aç karna içilir mi?

İnsan sağlığı için doğal ürünlerin faydaları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Doğal bir balın faydaları bilindiği gibi bal türevi propolis, polen, arı sütü gibi besinlerin yararları da yadsınamaz bir gerçektir. Propolis, arıların bitkilerden aldıkları özlerden ürettikleri bir besindir. Arıların polenlerden elde ettikleri propolis, içeriğinde 180’e yakın farklı bileşen bulundurur. Bu bileşenler insan sağlığı için çok faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve antibiyotik özellikleri ile çok fazla yararlanılan propolis, çok değerli bir besindir. Propolisin içeriği çok zengin olduğu için insan sağlığı açısından çok faydalı vitamin ve mineraller içerir. Doğal olan tüm ürünlerde olduğu gibi propolisin de orijinal olması çok önemlidir. Propolisin faydalarını vücudumuza alabilmek için ürünün orijinal olması gerekir. Uzmanlar tarafından önerilen propolis çeşitli şekillerde tüketilebilir. Farklı tüketim olanakları sağlayan propolisin tüketimi, kullanımı ve tüketim miktarı nasıl olmalıdır?

Propolis nasıl tüketilir?

Propolisin birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Genel olarak aktarlarda satılan propolis, tane propolis ve damla propolis olarak toz ve sıvı hâlinde bulunur. Genel olarak sıvı propolis yani damla propolis daha çok tercih edilir. Damla sıvı şeklinde olan propolis ekmek, yoğurt, bal, pekmez gibi çeşitli gıdalara damlatılarak kullanılabilir. Suda çözünen propolis herhangi bir sıvı içerisinde de (su, süt, çay, kahve ve ya meyve suyu gibi) kullanılabilir. Propolisin boğazda ve ağızda meydana gelen rahatsızlıklara iyi geldiği gibi bağışıklık sistemini destekleyici etkisi de bulunur.

Propolis kullanımı farklı türlerde olabilir. Bunlara örnek olarak tablet, toz, kapsül, damla, krem, sprey verilebilir. Propolis ağız ve deri yoluyla alınabilir. Boğaz ve ağız enfeksiyonları için alınan propolis gargara yoluyla tüketilebilir. Genellikle yoğurt, süt ve ya bala karıştırılarak tüketilen toz propolis nasıl kullanılır?

Toz propolis katı olan propolisin toz hâline getirilmesiyle elde edilir. Böylece propolisin sindirimi ve tüketimi çok daha kolaylaşır. Toz propolisin bal ile tüketimi en çok tercih edilen şeklidir. Burada da yine doz aşımına dikkat edilmelidir. Yoğurt ve ya gronalayla da tercih edilebilir. Bireyin damak tadı ve tercihine kalmıştır.

Ham propolis nasıl çözülür?

Kovandan toplanılan hâliyle insan vücudunun sindiremeyeceği ham propolis çeşitli işlemlerden geçirilerek tüketilecek hâle gelir. Bal mumu ile karışık olan propolis, bal mumundan arındırılarak özütlenmesi gerekir. Ham propolisteki bal mumu ayrıştırılır ve gerekli bileşenler elde edilir. Ham propolis işlenerek vücutta sindirilebilir hâle gelir. Sindirilebilen hâle gelen propolis kullanım şekli çeşitli bir besindir. Propolisi toz, tablet, sıvı damla ya da kapsül şeklinde kullanmak mümkündür. Burada bireyin kullanım tercihi önemlidir.

Propolis günde kaç damla içilir?

Propolis de diğer doğal ürünler gibi çok fazla faydası olması yanında miktar konusunda dikkat edilmezse sorunlara yol açabilir. Propolis tüketim miktarına dikkat edilmesi gereken bir besindir. Propolisin, çocuklar için günde 10 damla, yetişkinler için ise günde 20 damla su, süt, meyve suyu gibi içeceklerle tüketilmesi önerilir. Günlük doz aşımına dikkat edilmelidir. Suda çözünen propolisin daha çok sıvı besinlerle, suda çözünmeyen propolislerin ise daha çok katı gıdalarla tüketilmesi önerilir. Peki, propolis aç mı içilir tok mu?

Günümüzde propolisin insan vücudu için yararları birçok uzman tarafından anlatılır. Her besinde olduğu gibi propolis günlük tüketim miktarı aşılmaması gereken bir besindir. Propolis aç ve ya tok karna tüketilebilir. Bu durumla ilgili herhangi bir zorululuk bulunmaz. Ancak mide rahatsızlığı ya da mide hassasiyeti olan kişiler tok karnına tüketebilir.

Propolis günde ne kadar tüketilmeli?

Propolis besin değerleri açısından güçlü bir gıda olduğu için kullanım miktarı ve dozajı bireye göre değişir. Ürünün toz, tablet ya da sıvı şeklinde olması da propolisin kullanım miktarını etkileyen bir durumdur. En doğru kullanım şekli uzmanlar tarafından alacağımız tavsiyelerle şekillenir. Propolisin günlük kullanım miktarı: