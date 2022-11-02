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Gaz yapmayan yiyecekler nelerdir? Gaz sorunu olanlar ne yemeli, hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler nedir?

02.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen gaz problemi hayatın her döneminde karşımıza çıkar. Bilhassa hamilelikte yaşanan hormanal değişimler sonucu anne adayları için büyük bir problem hâline gelir. Aynı zamanda bebekler için gaz sorunundan kurtulmak daha zor olduğu için bu dönemlerde dikkatli olmak gerekir. Tüketilen gıdaların özenle seçilmesi ve yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi bu tür problemlerin ortadan kalkması adına oldukça önemlidir. Gaz sorunu olanlar ne yemelidir?

Gaz yapmayan yiyecekler nelerdir? Gaz sorunu olanlar ne yemeli, hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler nedir?

İçindekiler

  • Gaz sorunu olanlar ne yemeli?
  • Hamilelik döneminde tüketilebilecek gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?
  • Emzirirken gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?

Gaz sorunu, yiyeceklerin sindirimi sırasında bağırsak ve midede hava oluşması ya da istem dışı olarak yutulan havayla meydana gelir. Tüketilen yiyeceklerin içeriği, yemeğin hızlı bir şekilde yenmesi, hareketsiz bir hayat, yemek yeme esnasında ağzın çok açık durması gibi çok fazla neden gaz problemlerine neden olur.
Hemen hemen her yaştan insan gaz sorunu yaşayabilir. Yine de bebeklerde bu durum daha sık ortaya çıkar. Bunun başlıca nedeni bebeğin 2-3 haftalık olmasından sonra sütü daha sık tüketmeye başlamasıdır. Böylece bağırsaklarda meydana gelen gaz miktarı artar ve sindirim sistemleri henüz yeteri kadar gelişmediği için bebeklerin gaz problemlerinin atlatılması daha zor olur. Gaz problemlerinin başlıca sebebi besinler olarak görülse de buna eşlik eden pek çok etmen vardır. Bunlar şu şekildedir:

  • Ayağın ya da karın civarının üşütülmesi
  • Hareketsiz bir yaşam sürdürmek
  • Vücudun herhangi bir besine karşı hassasiyet göstermesi
  • Alkol ve sigaranın aşırı kullanımı
  • Bağırsak ve sindirim ile ilgili rahatsızlıklar
  • Adet öncesi dönemde ortaya çıkan bazı ataklar

Gaz problemlerinin daha az yaşanması adına alınabilecek belli başlı önlemler vardır. Beslenme şeklinin buna göre düzenlenmesi de bunlardan biridir. Buna göre gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?

Gaz sorunu olanlar ne yemeli?

Gaz problemi yaşayan kişilerin, bununla baş etmek adına tüketebilecekleri belli başlı besinler bulunur. Bu besinler arasında lif kaynağı bakımından zengin olan pek çok sebze de vardır. Aynı zamanda lif oranı yüksek meyveler tüketmek de gaz sorununa iyi gelir. Karahindiba, fesleğen, zencefil, ıspanak, marul, domates, kabak, bamya, rezene ve salatalık bu sebzelerden bazılarıdır. Meyve olarak kavun, üzüm, kivi, ananas, ahududu ve çilek gaz sorunu olan kişilerin tercih edebileceği meyvelerdendir. Glutensiz ekmek, pirinç ekmeği, yulaf, pirinç ve kinoa da gaz yapmayan tahıllardandır. Hayvansal kaynaklı karbonhidrat içeren kırmızı et, tavuk, balık, hindi ve yumurta da yine vücutta gaz yapmayan, gaz sorunu olanların tercih edeceği besinler arasında yer alan yiyeceklerdir.

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Hamilelik döneminde tüketilebilecek gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?

Pek çok kadın hamilelik dönemi boyunca gaz sorunları yaşayabilir. Bu sorunlar çoğunlukla kendi kendine azalmakta ve geçmektedir. Buna rağmen hamilelik süresince fazla gaz ve sancıya sebebiyet verebilecek fiziksel ve hormonsal bazı değişimler görülmektedir. Hamilelik dönemi boyunca artan progesteron hormonu kadınlarda daha fazla gaz sorunu yaşanmasına neden olmaktadır. Hamilelik dönemi boyunca bu gaz problemlerinden tam anlamıyla kurtulmak olası olmasa bile bu problemlerin hafifletilmesi adına tüketilebilecek bazı yiyecekler bulunmaktadır. Hamilelikte tüketilebilecek gaz yapmayan yiyecekler:

  • Nane çayı
  • Pirinç
  • Karahindiba
  • Keten yağı
  • Fesleğen
  • Muz
  • Ev yapımı çorba
  • Az yağlı kırmızı et, tavuk, balık

Hamilelik sırasında annenin ve bebeğin sağlığı adına beslenme büyük bir öneme sahiptir. Bunun için doktora başvurmadan beslenme alışkanlıkları ve hayat düzeninde çok büyük değişiklikler yapılmaması önemlidir.

Emzirirken gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?

Gaz sorunu hemen hemen herkeste olabileceği gibi bilhassa emziren annelerde bu durum daha büyük bir önem teşkil eder. Annenin besinlerden temin ettiği gaz, süt aracılığı ile bebeğe de geçer. Bunun sonucunda bebekte de gaz problemleri görülebilir. Gazın vücuttan atılması yetişkinlere nispeten bebeklerde daha zordur. Bundan dolayı emziren annelerin beslenmesine dikkat etmesi bebekte bu tür problemlerin yaşanmasının önüne geçer. Bebeğime gaz yapmaması için ne yemeliyim diye merak eden annelerin, bebeklerde ortaya çıkan gaz problemleri adına alabilecekleri çeşitli önlemler bulunur. Bazı bebeklerde daha uzun sürebilirken genel olarak bebek 3–4 aylıkken bu problem kendiliğinden geçmektedir.

Emziren annelerin kendisinde gaz yapan besinlerden uzaklaşması gerekir. Anne ne yerse bebeğe gaz yapar sorusuna cevap olabilecek bu besinler şunlardır:

  • Karnabahar
  • Lahana
  • Fasulye
  • Kuşkonmaz
  • Brokoli
  • Soğan
  • Portakal
  • Limon
  • Greyfurt
  • Asit ve kafein içeren içecekler
  • Baharatlı ve aşırı yağlı yemekler
  • Mısır, patates ve buğday gibi içerisinde nişasta bulunduran yiyecekler.

Bu yiyeceklerin özenli ve dengeli tüketilmesi önerilmektedir. Emziren anne ne yemeli diye merak eden annelerin bebekte gaz yapmaması adına tercih edebileceği yiyecekler ise şu şekildedir:

  • Sabah kahvaltılarında protein ihtiyacını karşılamak için yumurta
  • Çorba, haşlama ve az yağlı ızgara yemekleri
  • Kepekli ürünler
  • Protein açısından zengin olan et ve tavuk
  • Ceviz, fındık
  • Kurutulmuş meyveler
  • Balık
  • Bol su

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