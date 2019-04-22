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Bebeklerde meme reddine karşı önemli öneriler

Betül Kurucu Betül Kurucu
BEBEK HABERLERİ  | 22.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Her bebek dünyaya geldiği ilk saatlerden itibaren içgüdüsel olarak emme refleksi gösterir. Bazı bebekler anne sütüne çabuk alışırken, bazıları da emmeyi reddeder. Meme reddinin nedenleri doğru tespit edilmeli, anne baba bu dönemde sabırlı olmalı ve uzmanların tavsiyelerini dinlemelidir. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Memnune Aladağ, bebeklerde meme reddi hakkında bilgi verdi.

Bebeklerde meme reddine karşı önemli öneriler

Bir bebeğin meme emmeyi reddetmesine “Meme reddi” denmektedir. Ancak bu reddin ihtiyacın azaldığı ya da memeyi çabuk boşalttığı dönemlerdeki yalancı meme reddi olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

Bebeğin damak, dil veya dudak yapısındaki anomaliler, emmesini zorlaştırıp meme reddine neden olabilmektedir. Bu açıdan mutlaka doktor kontrolü yapılıp; bu durum düzeltilmelidir. Doğumdan sonraki günlerde anne ve bebeğin bağlanma sürecindeki aksaklıklar emme sürecini etkilemektedir. Anne ve bebeğin mümkün olan en kısa sürede ten temasının sağlanması, bebeğin en kısa sürede emzirilmesi çok önemlidir. Bebeğin sağlık sorunları nedeni ile anneden ayrılmak zorunda kalması, annenin doğum sonrası kullandığı ilaçlar veya doğum sırasındaki zorluklar nedeni ile duruma adapte olamaması, annenin veya bebeğin gergin huzursuz olması nedeni ile adaptasyonun bozulması da bu süreci etkileyen faktörlerdir. Anneye destek olunarak kaygı, stres ve ağrısının azaltılması emzirmenin devamının sağlanması bakımından önemlidir.

BİBERON KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Yenidoğan bebeğin emme becerisinin zarar görmemesi için emzik veya biberon ile mümkün olduğunca (tıbbi bir gereklilik olmadıkça) tanıştırılmaması gereklidir. Biberondan emmek ile anne memesinden emmek tamamen farklıdır. Biberon ya da emziğe alışan bebek anneyi emmek istememekte ve memeyi reddetmektedir. Her bebek kendine özgüdür. 2 yıl boyunca hem annesini emen, hem emzik hem de biberon alan ancak meme reddi yaşamayan bebekler de bulunmaktadır. Ancak bazı bebekler bir kez biberon aldıktan sonra annesini emmek istemeyebilir. Bebeğimizin hangi yapıda olduğunu bilmediğimizden tıbbi bir gereklilik olmadıkça ilk 3 ayda biberon ya da emzik ile hiç tanıştırmamak daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

EMZİRMEKTEN VAZGEÇMEYİN, SABIRLI OLUN

Bebekte besin alerjisi olması durumu da meme reddine yol açmaktadır. Meme reddi olan bir bebeğin alerjik ya da metabolik bir hastalığı olup olmadığı hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bebeğin sistemik başka hastalıkları (viral enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu, bazı nörolojik hastalıklar vb.) olup olmadığı da doktoru tarafından kontrol edilmelidir. Her durumda annenin kaygısı, stresi azaltılmalı, anne -bebeğin yeniden bağlanması sağlanmalıdır. Bu süreçte emzirme danışmanından yararlanılmalı, sabır ve sevgiyle emzirmeye devam edilmelidir.

SEBEBİ DİŞ ÇIKARMA OLABİLİR

Bazı bebeklerde 3. aydan itibaren diş çıkarma belirtileri ile birlikte yoğun salya, ellerini sürekli ağzına götürme, huzursuzluk ve ağlama nöbetleri başlayabilir. Bu durumdaki bazı bebekler daha çok emmeyi tercih ederken, bir diğer grup bebek de memeyi reddedebilir. Sabırla, onun sakinleşmesini bekleyip emzirmenin devam ettirilmesi sorunu çözmektedir. Bu dönemde ateşli viral enfeksiyonlar bebeğin memeyi istememesine neden olabilir, ancak hastalık geçtiğinde bebek tekrar emmeye başlar.

SABIR VE SEVGİ ÇOK ÖNEMLİ

3.aydan sonra bebeğin farkındalığı artmıştır ve bebek etrafla daha çok etkileşime girmeye başlamıştır. Büyüyen bebekler artık eskisi gibi uzun uzun emmek istemezler ve daha az uyku, daha çok oyun ve eğlence isterler. Memeyi kısa sürede boşaltır, daha uzun aralardan sonra emmek isteyebilirler. Bebek emmek istemediğinde asla ısrar edilmemeli, istekli olduğu zamanlar kollanmalı ve fırsat olduğunda emzirilmelidir. Gece emzirmelerine ağırlık verilmelidir. Unutmamak gerekir ki bu süreç 1.5-2 ay içinde geçecek ve bebek tekrar emmeye başlayacaktır. Meme reddi yaşandığında ilk olarak nedenini anlamak, altta yatan bir hastalık varsa tedavi ettirmek önemlidir. Sonrasında sabır ve sevgi ile uygun teknikle, tekrar bağlanma sağlanarak bebek emzirmeye tekrar alıştırılmalıdır. Bu süreçte en büyük hata bebeğe formül mama başlamak olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
bebek anne süt

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