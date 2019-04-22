Bebeklerde meme reddine karşı önemli öneriler

Bir bebeğin meme emmeyi reddetmesine “Meme reddi” denmektedir. Ancak bu reddin ihtiyacın azaldığı ya da memeyi çabuk boşalttığı dönemlerdeki yalancı meme reddi olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Bebeğin damak, dil veya dudak yapısındaki anomaliler, emmesini zorlaştırıp meme reddine neden olabilmektedir. Bu açıdan mutlaka doktor kontrolü yapılıp; bu durum düzeltilmelidir. Doğumdan sonraki günlerde anne ve bebeğin bağlanma sürecindeki aksaklıklar emme sürecini etkilemektedir. Anne ve bebeğin mümkün olan en kısa sürede ten temasının sağlanması, bebeğin en kısa sürede emzirilmesi çok önemlidir. Bebeğin sağlık sorunları nedeni ile anneden ayrılmak zorunda kalması, annenin doğum sonrası kullandığı ilaçlar veya doğum sırasındaki zorluklar nedeni ile duruma adapte olamaması, annenin veya bebeğin gergin huzursuz olması nedeni ile adaptasyonun bozulması da bu süreci etkileyen faktörlerdir. Anneye destek olunarak kaygı, stres ve ağrısının azaltılması emzirmenin devamının sağlanması bakımından önemlidir. Bunlar da ilginizi çekebilir Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki... En doğrusunu annem bilir! Parmak emen çocuğa dikkat!

BİBERON KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN Yenidoğan bebeğin emme becerisinin zarar görmemesi için emzik veya biberon ile mümkün olduğunca (tıbbi bir gereklilik olmadıkça) tanıştırılmaması gereklidir. Biberondan emmek ile anne memesinden emmek tamamen farklıdır. Biberon ya da emziğe alışan bebek anneyi emmek istememekte ve memeyi reddetmektedir. Her bebek kendine özgüdür. 2 yıl boyunca hem annesini emen, hem emzik hem de biberon alan ancak meme reddi yaşamayan bebekler de bulunmaktadır. Ancak bazı bebekler bir kez biberon aldıktan sonra annesini emmek istemeyebilir. Bebeğimizin hangi yapıda olduğunu bilmediğimizden tıbbi bir gereklilik olmadıkça ilk 3 ayda biberon ya da emzik ile hiç tanıştırmamak daha uygun bir yaklaşım olacaktır. EMZİRMEKTEN VAZGEÇMEYİN, SABIRLI OLUN Bebekte besin alerjisi olması durumu da meme reddine yol açmaktadır. Meme reddi olan bir bebeğin alerjik ya da metabolik bir hastalığı olup olmadığı hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bebeğin sistemik başka hastalıkları (viral enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu, bazı nörolojik hastalıklar vb.) olup olmadığı da doktoru tarafından kontrol edilmelidir. Her durumda annenin kaygısı, stresi azaltılmalı, anne -bebeğin yeniden bağlanması sağlanmalıdır. Bu süreçte emzirme danışmanından yararlanılmalı, sabır ve sevgiyle emzirmeye devam edilmelidir.