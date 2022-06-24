Bebekleriniz için dayanıklı ve güvenli en iyi beşik çeşitleri

Bebeklerin en çok zaman geçirdiği alanlardan biri olan beşikler, söz konusu bebek bakımı olduğunda önemli roller üstleniyor. Anne yanı beşik olarak kullanılabilen modeller, kolaylıkla yükseltilip alçaltılarak ebeveyn yataklarıyla aynı seviyeye getirilebiliyor. Sallanma özelliğine sahip beşikler bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı olurken çekmeceli modeller ise bebek bakım ürünlerinin beşikte bulundurulmasına imkân tanıyor. Sıklıkla seyahat edenlerin imdadına yetişen portatif taşınabilir bebek beşikleri, hafif ve kolay kurulabilir yapıları sayesinde önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca bazı beşik modelleri ilerleyen zamanlarda çocuk odasına dönüşebiliyor. Hazırsanız birçok başarılı markanın kaliteli malzemelerden üretmiş olduğu en iyi beşik modellerini inceleyelim!

1. Farklı yataklarla uyumlu: Chicco Next2Me Anne Yanı Beşik Sand

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Anne yanı beşik modelleri arasında öne çıkan Chicco Next2Me Anne Yanı Beşik Sand, birbirinden başarılı özellikleriyle ebeveynlerin takdirini kazanıyor. Tekerlekli ayak tasarımı sayesinde odalar arasında kolaylıkla gezdirilebilen model, 6 farklı yükseklik ayarı sunarak her yatakla eşit boya denk getirilebiliyor. Anne yanı en iyi beşik modelleri arasında yer alan modelin en önemli özelliği, kolay katlanabilir yapıda olması. Kolayca katlanıp ufak hâle getirilebilen beşik, taşıma çantasına yerleştirilerek rahatlıkla her yere taşınabiliyor. Beşiğin iç kısmında kullanılan şilte ise başarılı bir hava sirkülasyonu sağlayarak bebeklerin rahat etmesine yardımcı oluyor.

2. Şık ve zarif: Babycom Doğal Ahşap Boyasız Anne Yanı Tekerlekli Beşik

"Hem sallanan hem sabitlenen en iyi beşik hangisi?" sorusunu soranlara sıklıkla önerilen Babycom Doğal Ahşap Boyasız Anne Yanı Tekerlekli Beşik, göz alıcı tasarımıyla ebeveynlerden tam not alıyor. Anne yanı beşik olarak da kullanılabilen modelin asansörlü ön korkuluğa sahip olması ebeveynlere pratiklik sunuyor. Son derece kolay bir şekilde kurulabilen model, 4 yaşa kadar kullanılabiliyor. Tekerlekli ayak tasarımı yer değiştirirken kolaylık sağlıyor. Set hâlinde gelen üründe cibinlik, uyku seti ve yatak yer alıyor. Beşik, bebeklere zarar verebilecek boya ve vernik gibi herhangi bir kimyasal madde içermiyor.

3. Bebeğinizle beraber büyüyecek bir model: Garaj Home Sude Beyaz Membran Country Asansörlü Beşik

En iyi beşik modelleri arasında ilk sıralarda yer alan Garaj Home Sude Beyaz Membran Country Asansörlü Beşik, anne ve babalara kolaylık sağlarken bebekleri de mutlu edecek bir dolu özelliğe sahip. Şık tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan model, asansörlü korkuluğa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Birinci sınıf kalitedeki malzemelerden üretilen model, nem geçirmiyor ve küf gibi sorunlar yaşatmıyor. Böylece sağlıklı bir şekilde, uzun süre güvenle kullanılabiliyor. Kir tutmadığı için kolayca temizleniyor. Ürünün en önemli özelliği ise komodin, masa ve karyolaya ayrılarak çocuk odasına dönüşebilmesi. Böylece bebek büyüdüğünde yeni ürün almaya gerek kalmıyor.

4. Dayanıklı ve antibakteriyel: Diverso Home Çekmeceli Sallanır Anne Yanı Ahşap Bebek Beşiği

"En dayanıklı beşik modeli hangisi?" sorusunu soranların mutlaka göz atması gereken Diverso Home Çekmeceli Sallanır Anne Yanı Ahşap Bebek Beşiği, sallanabilir özellikte olduğu için bebeklerin beşik içerisinde keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyor. Nem ve rutubete dayanıklılık gösteren kaliteli malzemelerden üretilen model, dayanıklı bir yapı sergiliyor ve uzun yıllar güven içerisinde kullanılabiliyor. Modelin öne çıkan özelliklerden biri de antibakteriyel yapıda olması. Böylece bebeklerin sağlığını korumaya yardım ediyor. Kolayca kurularak ebeveynlere pratiklik sunan model, bağlantı noktalarında aşınma önleyici contalar kullanmasıyla da dikkat çekiyor.

5. Bol çekmeceli ve kullanışlı: Garaj Home Melina 5 Çekmeceli Mdfli Büyüyen 60x120 Beşik

Kullanışlı bir beşik arayanlara sıklıkla tavsiye edilen Garaj Home Melina 5 Çekmeceli Mdfli Büyüyen 60x120 Beşik, bol çekmeceli tasarımı sayesinde ebeveynlere büyük kolaylık sunuyor. Ebeveynler birçok bebek eşyasını beşik çekmecelerinde rahatlıkla muhafaza edebiliyor. Parmaklık kısmında dayanıklı MDF kullanan model, ebeveynlerin bebeklerini güvenle emanet edebilecekleri bir beşik olarak öne çıkıyor. Sallanabilir yapıdaki beşik, sessiz bir şekilde sallanarak bebeklerin uykusuna engel olmuyor. Detaylı kurulum şeması sayesinde son derece kolay kurulan model; kir tutmuyor, nem ve küf geçirmiyor. Solvent içermediği için bebeklere zarar vermiyor.

6. Bebeğinizin konforu için: Heyner Fantastik Baby Ahşap Beşik

En konforlu bebek beşikleri arasında yer alan Heyner Fantastik Baby Ahşap Beşik, kaliteli doğal ahşap malzemesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Sallanabilir yapıda olmasıyla ebeveynlere bebeklerini uyuturken kolaylık sağlayan model, sallanmaya ihtiyaç duyulmayan zamanlarda sabitlenebiliyor. %100 pamuk dolgulu uyku seti, bebeklerin terlemeden uyumalarına yardımcı oluyor. Ayrıca beşik yatağının ortopedik olması ve ayarlanabilir 3 farklı yükseklik kademesi de ürünü muadillerinden bir adım öne çıkarıyor. 0-5 yaş arası bebekler için uygun olan beşik, uzun yıllar kullanılabilir malzeme kalitesiyle de bütçe dostu ürünler arasında yer alıyor. Herhangi bir kimyasal madde içermiyor.

7. Kaliteli ahşap malzeme: Aktehome Çekmeceli Sallanır Anne Yanı Ahşap Bebek Beşiği Sonoma

"En iyi anne yanı beşik hangisi?" sorusu sorulduğunda birçok kişi, Aktehome Çekmeceli Sallanır Anne Yanı Ahşap Bebek Beşiği Sonoma modelini tavsiye ediyor. Birinci sınıf suntalam malzeme kullanılarak üretilen ve tamamen doğal olan model, dayanıklı yapısı sayesinde bebeklerin güvenle emanet edilebileceği bir beşik rolünü üstleniyor. Anne yanı beşik modeli olduğundan yenidoğan bebekler için de rahatlıkla tercih edilebiliyor. Böylece anneler uyurken bile bebeklerinin yanında olabiliyor. Sallanır yapıdaki model sayesinde bebekler huzurla uykuya dalıyor. 0-2 yaş bebekler için uygun olan model, duruma göre 3 yaş için de kullanılabiliyor.

8. Çok amaçlı kullanım: Chicco Baby Hug 4 in 1 Bebek Beşiği

Kullanım çeşitliliği sunarak ebeveynlerin bebek bakımında en büyük yardımcısı olan Chicco Baby Hug 4 in 1 Bebek Beşiği, modern ve kompakt tasarımıyla ebeveynleri birçok yükten kurtarıyor. Fonksiyonel tasarımıyla öne çıkan model, bebek beşiği olmanın yanı sıra yükseltilebilir ev tipi ana kucağı, koltuk ve mama sandalyesine dönüşebiliyor. Böylece ekstra ürün almaya gerek kalmadan uzun yıllar farklı ihtiyaçlar için rahatlıkla kullanılabiliyor. Modelin önemli özellikleri arasında fren korumalı tekerlekli ayaklara sahip olması yer alıyor. Böylece ihtiyaç duyulduğunda kolayca hareket ettirilip frenleri kapatılabiliyor. Çıkarılabilir beşik kılıfı, arzu edildiği zaman yıkanarak hijyenik bir kullanım sunuyor.

9. Bebeğiniz asla sıkılmayacak: Fisher Price Yeni Doğan ve Bebekler İçin Projeksiyon Işıklı Katlanabilir Portatif Bebek Beşiği

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En iyi beşik markaları denildiğinde ilk sıralarda yer alan Fisher Price, kaliteli ve kullanışlı modelleriyle ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor. Portatif bebek beşiği isteyenlere en çok tavsiye edilen Fisher Price Yeni Doğan ve Bebekler İçin Projeksiyon Işıklı Katlanabilir Portatif Bebek Beşiği, seyahat dostu bir model olmasıyla öne çıkıyor. İhtiyaç duyulduğunda katlanıp çok küçük boyutlar hâline gelebilen bebek beşiği, hafif yapısı sayesinde rahatlıkla taşınıyor. "Beşik nasıl kurulur?" sorusunu soranlar için yanıtlayalım: Metal ayaklar kolayca açılıp akıllı yapısı sayesinde kilitlenebiliyor. Böylece sadece orta kısma bebek yatağını yerleştirmek kalıyor.

10. Yeni teknolojileri keşfedin: Sunny Baby 9146 Caretta Beşik

Taşınabilir beşik modelleri arasında öne çıkan Sunny Baby 9146 Caretta Beşik, modern tasarımı ve sevimli yapısıyla bebek odalarına kolayca uyum sağlıyor. Modelin en önemli özelliği hem elektrik hem pille çalışabilmesi. Otomatik olarak sallanan beşik, ebeveynlere kolaylık sağladığı gibi bebeklerin rahat ve huzurlu bir uyku çekmelerine yardım ediyor. Otomatik sallama özelliğinin 5 farklı kademede hız seçeneği bulunuyor. Ayrıca kumanda sayesinde otomatik sallama, hız ve zaman ayarlaması gibi özellikler uzaktan da kontrol edilebiliyor. Beşik kurulumunun son derece kolay olması da ebeveynlerin yüzünü güldürüyor.

11. Hem beşik hem oyun alanı: TommyBaby TEDY Anne Yanı Oyun Parkı Beşik

Türkiye'nin en iyi beşik markaları arasında bulunan TommyBaby; bebekler için birbirinden kullanışlı, konforlu ve bol özellikli beşik modelleri üretiyor. En kaliteli bebek beşiği modelleri arasında bir adım öne çıkmayı başaran TommyBabby TEDY Anne Yanı Oyun Parkı Beşik, şık ve modern tasarımıyla bebek odalarına canlılık katıyor. Akıllı yapısı sayesinde hem oyun alanı hem beşik olarak kullanılabildiği için bebeğiniz büyüdükçe farklı fonksiyonlar üstleniyor. Alt kısımda oyuncak barı bulunduran model, bebek bakımında ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin koyulabileceği pratik bir alan sunuyor. Beşiğin önemli bir özelliği de ayaklarının tekerlekli olması. Böylece kolayca her yere taşınabiliyor.

12. Güçlü, sağlıklı ve kullanışlı: Baby Bee Bebek Beşiği

En güzel beşik modelleri sıralandığında ilk sıralarda yer alan Baby Bee Bebek Beşiği, 20 kg taşıma kapasitesi sayesinde bebek büyüdükçe kullanılabiliyor. 50x90 cm beşik ölçülerine sahip model, 8 mm'lik birinci sınıf parlak beyaz suntalam malzemeden üretildiği için doğal ve şık bir görünüm sunuyor. Bebeklerin sağlığına zarar verebilecek herhangi bir kanserojen madde içermediğinden gönül rahatlığıyla tercih edilebiliyor. Ayrıca kenar kısımları yuvarlatılmış olduğundan elleri kesmiyor. Modelin en önemli özelliği ise kendinden sallanabilir tasarıma sahip olması. Bu özelliğiyle bebeklerin çok seveceği beşik, bebeklerini mutlu gören ebeveynlerin de yüzünü güldürecek!

13. Doğal malzeme ve minimal tasarım: Bliss Merkür Beşiği

Hayatının her alanında minimal tasarımlara öncelik veren ebeveynlerin mutlaka göz atması gereken Bliss Merkür Beşiği, sade ve şık modeliyle bebek odalarına iç açıcı bir görsellik katıyor. %100 kayın ağacından yapılan beşiğin iç kısımda 3 cm kalınlığında pamuklu kumaştan üretilen bebek yatağı bulunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde anne yanı beşiği olarak da kullanılabildiği için ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor. Yenidoğan bebekler için üretilen model, 12 aya kadar rahatlıkla kullanılabiliyor. Modelin önemli bir özelliği de bebek yatağındaki koruyucu kumaşın çıkarılabilir olması. Böylece düzenli olarak çıkartılıp temizlenebiliyor.

14. Bebek odalarının yıldızı: Bebekonfor Bebek Beşikleri Amedan Sepet Beşik

Görkemli ve zarif tasarımıyla bir adım öne çıkan, en şık bebek beşikleri arasında yer alan Bebekonfor Bebek Beşikleri Amedan Sepet Beşik, 0-2 yaş arası bebeklere harika deneyim yaşatıyor. Rulmanlı sallanma özelliği sayesinde rahatça sallanıyor ve ses çıkarmıyor! Sallanma özelliğine ihtiyaç duyulmadığında kolaylıkla sabitlenebiliyor. 2 farklı yatak kademesi sunan bebek beşiği, tercihe göre anne yanı beşiği olarak da kullanılabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise pamuklu ve yumuşak dokulu sünger yatak, yastık, yorgan, cibinlikten oluşan uyku setine sahip olması.