Bebeksi bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? İşte son zamanların trendi kristal dolgu

Yaşımız ilerledikçe yüzümüzde yumuşak bir doku kaybı meydana gelir, Aslında bu kayıp sadece yumuşak dokuda değil 3 boyutludur. Kemikten, cilt altı yağ dokusundan, bağlardan deriye kadar olan tüm katmanlarda kayıp oluşur.

Bu kayıpları yerine koymanın en emniyetli en pratik ve hızlı yöntemi dolgulardır. Pratik ve ağrısız olmaları, muayenehane ortamında hızlı uygulanabilmeleri nedeni ile tercih edilir. Dolgu maddeleri geçici, uzun süreli ve kalıcı maddeler şeklinde üçe ayrılır.

HYALÜRONİK ASİT ENDİR?

Dolguların en çok bilineni ise hyalüronik asittir. Etkisi kısa ortadır. Kristal dolgu dediğimiz Kalsiyum hidroksiapatit dolgu da uzun süreli dolgular arasında bulunur.

Bu tür dolgular laboratuvar koşullarında elde edilen CaHA (kalsiyum hidroksiapatit) mikropartiküllerinden ve su bazlı jelden oluşmuştur. "CaHA" yapısal bileşenleri kalsiyum ve fosfat iyonları olup insan dokusunda doğal olarak bulunan maddelerdir.

Bu nedenle % 100 vücuda uyumlu ve tedavi öncesinde hiçbir alerji testine gerek olmaz. Enjeksiyon sonrası, CaHA partikülleri bir "yapı iskelesi" görevinde fibroblastları uyararak vücudun kendi kolajen oluşumunu başlatır ve destekler.