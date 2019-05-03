Bedelli askerler yemin etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin töreni yapıldı.

18'inci dönem 3 bin 38 bedelli er için düzenlenen yemin ve terhis töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay'ın kutlama mesajının okunmasının ardından birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende, birliğe ilk katılan ve başarılı olan askerler ile ant içen Mehmetçiklerin, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan baba ve dedelerine belge ve hediyeler verildi.

- "Vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum"

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, yaptığı konuşmada, unutulmayacak bir törene şahitlik edildiğini belirtti.