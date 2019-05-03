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Bedelli askerler yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin töreni yapıldı - MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun: - "Kutsal askerlik yemininize, yaşadığınız sürece bağlı kalacağınıza, vatanımızın selameti için alacağınız her türlü vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin töreni yapıldı.

18'inci dönem 3 bin 38 bedelli er için düzenlenen yemin ve terhis töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay'ın kutlama mesajının okunmasının ardından birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende, birliğe ilk katılan ve başarılı olan askerler ile ant içen Mehmetçiklerin, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan baba ve dedelerine belge ve hediyeler verildi.

- "Vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum"

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, yaptığı konuşmada, unutulmayacak bir törene şahitlik edildiğini belirtti.

Tosun, "Kahraman Mehmetçikler, asla unutmayınız ki, dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır." diye konuştu.

Türk askeri olmanın bir onur olduğunu ifade eden Albay Tosun, Mehmetçiklere seslenerek, "Kutsal askerlik yemininize, yaşadığınız sürece bağlı kalacağınıza, vatanımızın selameti için alacağınız her türlü vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum." dedi.

Tören, bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidin ardından sona erdi.

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