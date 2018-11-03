Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı? Son gün bugün

Bedellli askerlik başvuruları 3 Kasım’da yani bugün sona eriyor. Bugüne kadar bedelliden faydalanmak için başvuranların sayısı 723 bin 91 olarak açıklandı. Başvurularını yapanlardan 572 bin 873 kişinin de parayı yatırarak dekontlarını şubelere teslim ettiği açıklandı. Yaklaşık 150 bin kişi işlemlerini henüz tamamlayamadı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU İÇİN SON GÜN

Son günlerde askerlik şubelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 24 saat hizmet verileceği duyurulan askerlik şubeleri adayların işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Hatta bazı şubelerin önlerinde gece yarısında dahi uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. 3 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarılan yasa için son başvuru günü bugün. Askerlik şubeleri bugünde hizmet vermeye devam edecek.

DEKONTLARI AKŞAMA KADAR TESLİM ETMELERİ GEREKİYOR

Bu zamana kadar isteyenler bedelli askerlik başvurularını yapabilecekler. Ancak e-devlet üzerinden başvurduktan sonra adayların bankaya paralarını yatırmaları ve dekontlarını askerlik şubelerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu süre içinde paralarını yatıramayan veya işlemleri yetiştiremeyen adaylar için ‘süre uzatımı gerçekleşecek mi?’ sorusu merak konusu oldu.