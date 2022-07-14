Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammından sonra bedelli askerlik ücreti!

Bedelli askerlik 2022'nin başında 56 bin 600 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik

yapacak olan birçok kişi artan fiyatları merakla sorguluyor. Bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz olmak üzere 6 ayda bir enflasyona göre güncelleniyor. Temmuz memur katsayısındaki artışın belirlenmesiyle birlikte, 2022 bedelli askerlik ücretleri de yeniden hesaplandı. Yeni ücret 6 ay aynı kalacak. Peki bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte yeni zamlardan sonra bedelli askerlikücreti...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TEMMUZ 2022

Bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli bir çarpan oranına göre hesaplanıyor. Temmuz ayında 40 bin gösterge, memur aylık katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplandı.

Bu formüle göre hesaplama şu şekilde: 240000 x 0,333603= 80.064

Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 80.064 ₺ oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN 2022

2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün olabilmektedir.

