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Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak 500 bin ere, kışlalarda kadına yönelik şiddetle mücadele dersi verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile anlaştı. Buna göre 40 ilde verilecek dersler, tüm bedelli askerlik celplerinde uygulanacak.

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bakanlık uzmanları kışlalara giderek, bedelli askerlik uygulamasından faydalanan erlere, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’, ‘Kadın-Erkek Eşitliği’, ‘Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları’ gibi konularda eğitim verecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018’de kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığını artırmak için 25 binin üzerinde kamu görevlisine eğitim verildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur” sözlerini hatırlatan Selçuk, “Bu nedenle, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Farkındalık artırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, 500 binin üzerinde ere eğitim verilmesi konusunda mutabakata vardık” diye konuştu.

Kaynak: Milliyet


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