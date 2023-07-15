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Beden pozitifliğini savunan fenomen Ariella Nyssa, fazla kilolarını eleştirenlere rest çekti! “Kendin olduğun için teşekkürler”

15.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan fenomen isim Ariella Nyssa beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan fenomen isim fazla kilolarını eleştirenlere yaz tatilinden yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Sosyal medyadan beden pozitifliğine ve vücut olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ariella Nyssa yaz aylarında daha fazla olumsuz eleştiri aldığını dile getirerek yorumlara meydan okudu. Beyaz bikini takımıyla fazla kilolarını saklamadan denize girdiği anları paylaşan Nyssa, kadınlara kendi bedenlerini sevmeleri için seslendi.

“ESKİDEN OLSA AYIRIRDIM”

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Önceki yıllarda beden imajıyla mücadele ettiğini itiraf eden Nysaa, “Eskiden olsa bu fotoğrafları ayırırdım. Onları hiç çekilmemişim gibi sayardım. Karnımın, bacaklarımın hatta kalçamın nasıl göründüğünü yakınlaştırarak incelerdim. Çünkü ‘rüya vücuda’ sahip değildim ve bununla barışmayı öğrendim. Bu beden beni şimdiye kadar hayatımın her deneyimine ve anına taşıdı. Eskiden 'kusur' olarak gördüğüm şeyler artık benim süper gücüm çünkü onları oldukları gibi görüyorum” notunu ekledi.

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Nyssa’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kendin olduğun için teşekkürler” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmelsin” yorumunu ekledi.

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