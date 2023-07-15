Beden pozitifliğini savunan fenomen Ariella Nyssa, fazla kilolarını eleştirenlere rest çekti! “Kendin olduğun için teşekkürler”

Sosyal medyadan beden pozitifliğine ve vücut olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ariella Nyssa yaz aylarında daha fazla olumsuz eleştiri aldığını dile getirerek yorumlara meydan okudu. Beyaz bikini takımıyla fazla kilolarını saklamadan denize girdiği anları paylaşan Nyssa, kadınlara kendi bedenlerini sevmeleri için seslendi.

“ESKİDEN OLSA AYIRIRDIM”

Önceki yıllarda beden imajıyla mücadele ettiğini itiraf eden Nysaa, “Eskiden olsa bu fotoğrafları ayırırdım. Onları hiç çekilmemişim gibi sayardım. Karnımın, bacaklarımın hatta kalçamın nasıl göründüğünü yakınlaştırarak incelerdim. Çünkü ‘rüya vücuda’ sahip değildim ve bununla barışmayı öğrendim. Bu beden beni şimdiye kadar hayatımın her deneyimine ve anına taşıdı. Eskiden 'kusur' olarak gördüğüm şeyler artık benim süper gücüm çünkü onları oldukları gibi görüyorum” notunu ekledi.

Nyssa’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kendin olduğun için teşekkürler” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmelsin” yorumunu ekledi.