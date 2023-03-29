Beden pozitifliğini savunmak için transparan elbisesiyle poz verdi! Göğüslerini elleriyle kapattı... “Sarkık göğüslerim ve selülitlerim...”

Sosyal medya fenomeni Sophie Lait her kadının kendi bedeninde güzel olduğunu savunan beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Gönderilerinde vücut pozitifliğini ön plana çıkartan Lait, göğüslerini elleriyle kapattığı transparan elbisesinin içinde sarkık göğüslerini, fazla kilolarını ve selülitlerini kucakladığını söyledi. Fenomen isim gönderisiyle diğer kadınlar ilham olmak istediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Lait 186 bin takipçisine, “Bugün kraliçe enerjimi kucakladım. Ne diyebilirim ki? Güçlendirme çekimi yaptık ve hayatımda hiç bu kadar kendime güvenmemiştim. Göbeklerimi, sarkık göğüslerimi ve selüliti kucakladım ve kameranın önünde çıplaktım. Sizi biraz teşvik edebildiysem kamera önüne geçin ve dans edin. Umarım bu fotoğraflardaki güvenin %1’ini bile alıp kendi hayatınıza uygulayabilirsiniz.” diyerek seslendi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Lait’in hayranları fenomen ismi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu fotoğraflara bayıldım. Çok güzelsiniz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya fenomeni ise, “Tüm kadınları için” yorumunu ekledi.