KADIN

Bedenimiz egomuzun oyuncağı mı?

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

İnsanoğlu var olduğundan beri güzel olma arzusu ve çabası hep olmuştur. Bu da antik Roma dönemine kadar uzanır. Kozmetik cerrahi modern anlamda 20. yy başlarında başlar. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, plastik cerrahi açısından vücut imajı algısı hakkında geçmişten günümüze kadar tüm etkileri konusunda son derece ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Bedenimiz egomuzun oyuncağı mı?

Dünya savaşları sonrası maksillofasial rekonstrüksiyon operasyonları çok ilerlemiştir. Buradan çıkarılan deneyim ile kozmetik cerrahi uygulamaları düzenli olarak değişmiş-gelişmiştir.

Örneğin; 2003’den 2007 yılına kadar tam 3 kat artarak 32 bin üzerinde kozmetik cerrahi uygulamaları yapılmıştır. Fiziksel görünüşten kaynaklı cazibe günümüz sosyal toplumunda daha önemli olmuştur. Bu yüzden bu artış sürpriz olmamıştır. Güzellik, pazar ekonomisinde vazgeçilmez yerini almıştır. Kozmetik cerrahi dışında kuaför, saç bakımı ve ürünleri, makyaj-kozmetik ürünler, epilasyon, zayıflama, vücut geliştirme, spa, masaj gibi geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Bu hizmeti alanlar artık sonuç odaklı olmaktan çıkıp süreç odaklı olmuştur. Onu mutlu eden ilgi alaka, bedenine verilen önem, hizmet aldığı yer, kişi ve beraberinde olduğu kişiler hepsi bu sürecin parçasıdır. Bu sebeple bu kişiler istismara açıktırlar.

KOZMETİK CERRAHİ VE BEDEN

Estetik cerrahi son yıllarda çok ilerleme gösterdi. Bu ilerlemeye rağmen biz kozmetik cerrahlara tanrısal güçler ithaf edilmeye başlandı. Kozmetik cerrahların bekleme salonlarındaki kataloglar, abartılı haberler ve bilim kurgu filmleri kişilerin artık sadece anatomi olmaktan çıkarmış, egonun aksesuarı yapmıştır; işlenecek, yeniden şekil verilecek, anlık design’e tabii tutulacak bir ham maddeye dönüşmüştür.

Bu kataloglarda önce modifiye edilecek beden parçası, sonra da operasyonun sonucu gösterilmiştir. Hasta kendine sunulan müdahale seçeneklerinden, kendi yüzü ya da bedeni için uygun olanı seçeceğini düşünür.

VÜCUT İLE EGO ARASINDAKİ SAPMA

Protezler ile şekillenmiş memeler, gerilmiş yüzler, dolgularla yeniden şekillendirilmiş dudaklar, yağları alınmış karın ve kalçalar, ekilmiş saçlar, deri altına yerleştirilen protezler… Bütün bunlar kişinin vücudu ile egosu arasında ki sapmayı azaltmanın bir yolu olmuştur.

Kozmetik cerrahi, çoğu zaman, toplumların belirlediği görünüm ve gençlik isteklerinin yanı sıra, bedenini değiştirerek yaşam koşulları değişmiş bireylere (boşanma, işsizlik, yaşlanma, bir yakının ölümü, aileden kopma, vs) yardımcı olur. Birey bedenin değiştiğinde hayatını değişeceğini, kimlik-imajının değiştireceğini düşünür.

BEDEN ARTIK KİŞİNİN KADERİ DEĞİLDİR

Beden artık kişinin kaderi değildir; kendi üzerinde ufak tefek tadilatlar yaparak ve bedenini tam da kendi kişiliğini ortaya koyan bireyin el altında bulundurduğu, gerektiğinde sökülebilen oyuncağı olmuştur. Bugün beden bir alter ago’dur, bir ikizdir, bir başka kendidir, ama her türlü modifikasyona açıktır; geçici ya da kalıcı olarak seçilmiş bir kimliğin teşhiridir.

VAROLUŞUN KONTROLÜ

Bedeni şekillendirme duygusu ve isteği sadece kozmetik cerrahi ile sınırlı değildir. Bunlardan biri de dövme ve piercing, vücut geliştirme ve cinsiyet değiştirmeleri de dahildir. Beden kişiliği gösteren bir vitrin olmuştur. Bazı kişilerde bir topluma ait olmayı ve bazı toplumlar da dövmeler dışlanmayı bazılar kişilerde ise de başkaldırmayı ifade eder.

Body Builder’ ben’i bedenin yüzeyinde abartılı biçimde dışa vurulur, kimlik olunabilir kişisel bir üretim olarak kaslarda şekillendirilir. Bu sayede bedeni ele alarak varoluşunun kontrolünü de ele alır.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

WEB
Facebook
Instagram
Youtube

PARTNER 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı
'Dünyanın en büyük iç çamaşırı!' dedi ve...'Dünyanın en büyük iç çamaşırı!' dedi ve...
İkisi de pişti oldu! Hangisi daha iyi?İkisi de pişti oldu! Hangisi daha iyi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik plastik cerrahi geçmişten günümüze estetik

En Çok Okunan Haberler

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Hayranları Scarlett Johansson'ın boyunu duyunca...

Hayranları Scarlett Johansson'ın boyunu duyunca...

Her gün giyiliyor ama...

Her gün giyiliyor ama...

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Şaşkına çeviren liste! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Şaşkına çeviren liste! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dünyanın en büyük iç çamaşırını' nasıl giyersiniz? 50 beden olmanıza bile gerek yok!

'Dünyanın en büyük iç çamaşırı!' dedi ve...

Pişti olan ünlüler! Kimin daha iyi taşıdığına karar veremedik

İkisi de pişti oldu! Hangisi daha iyi?

Moda uğruna giyilen bazı kıyafetler sağlığımızı tehlikeye atıyor!

Her gün giyiliyor ama...

Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin

Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin

Kadınlar, güzel olmanın peşini hiçbir zaman bırakmadı! İşte bir döneme damga vuran güzellik icatları

Bazıları neyse ki geçmişte kaldı!

Aknelerle nasıl baş edebilirim?

Aknelerle nasıl baş edebilirim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.