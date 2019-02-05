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Bekar erkeklerde cinsellik hormonu testosteron, evli erkeklere göre daha yüksek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 05.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir çalışma, bekar erkeklerin eşi olan erkeklere göre daha güçlü vücut kokusuna sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu nedeni ise testosteron seviyelerinin daha yüksek olması gösterildi.

Bekar erkeklerde cinsellik hormonu testosteron, evli erkeklere göre daha yüksek

Cinsellik hormonu olarak bilinen testosteronun bekar erkeklerde, evli olanlara kıyasla daha yüksek olduğu saptandı. Frontiers dergisinde yayınlanan yeni çalışmada, Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacılar bekar ve eşi olan erkeklerin testosteron seviyelerine göre farklı koku alıp almadıklarını belirlemeye karar verdi.

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Bunu yapmak için 82 heteroseksüel kadın, 18 ila 35 yaşları arasındaki erkeklerin vücut kokusunu ve yüzlerini değerlendirdi. Erkeklere ilk önce ter atma görevi verildi. Daha sonra tişörtlerinin koltukaltı kısmı kesildi kadınların kokuya göre oran vermeleri istendi. Değerlendirme sonucunda bekar erkeklerin aldığı oran oldukça yüksekti.

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Bununla birlikte, kadınlar bekar erkeklerin yüzlerinin, ilişkide olan erkeklerden daha erkeksi göründüğünü belirtti.

Araştırmacılar, "Hipotezle uyumlu olarak, bekar erkeklerin terleri, ilişkide olan erkeklerden daha güçlü kokuyordu ve bekar erkeklerin yüzleri, eşi olan erkeklerin yüzlerinden daha erkeksi değerlendirildi'' diyor.

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Araştırmacılar, testosteron seviyelerine ek olarak hormonal olmayan yaşam tarzı farklılıklarının da ortaya çıktığını söylüyor.

Bu, testosteron düzeyleri ve vücut kokusu arasındaki olası bağlantıyı inceleyen ilk çalışma değil. 2013 yılında yapılan çalışmada kadınların seviyelerinin daha yüksek olduğu erkeklere daha fazla ilgi gösterme eğiliminde olduklarını ortaya çıkarmıştı.

TESTOSTERON NEDİR?

Testosteron erkek cinsiyet hormonudur ve çoğunlukla testislerde, fakat aynı zamanda adrenal bezlerde bulunur. Sesin derinleşmesine, vücut kıllarının uzamasına ve ergenlik döneminde cinsel organın büyümesine neden olur.

Cinsel dürtü ve sperm üretimini etkilemenin yanı sıra, aynı zamanda güçlü kemikler ve kasları geliştirmede rol oynar. Erkeklerde düşük testosteron erektil disfonksiyon, düşük cinsel dürtü ve kas zayıflığına neden olabilir.

Kadınların yumurtalıklarında ve adrenal bezlerde küçük miktarlarda bulunur.


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