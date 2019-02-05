Bekar erkeklerde cinsellik hormonu testosteron, evli erkeklere göre daha yüksek

Cinsellik hormonu olarak bilinen testosteronun bekar erkeklerde, evli olanlara kıyasla daha yüksek olduğu saptandı. Frontiers dergisinde yayınlanan yeni çalışmada, Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacılar bekar ve eşi olan erkeklerin testosteron seviyelerine göre farklı koku alıp almadıklarını belirlemeye karar verdi.

Bunu yapmak için 82 heteroseksüel kadın, 18 ila 35 yaşları arasındaki erkeklerin vücut kokusunu ve yüzlerini değerlendirdi. Erkeklere ilk önce ter atma görevi verildi. Daha sonra tişörtlerinin koltukaltı kısmı kesildi kadınların kokuya göre oran vermeleri istendi. Değerlendirme sonucunda bekar erkeklerin aldığı oran oldukça yüksekti.

Bununla birlikte, kadınlar bekar erkeklerin yüzlerinin, ilişkide olan erkeklerden daha erkeksi göründüğünü belirtti.

Araştırmacılar, "Hipotezle uyumlu olarak, bekar erkeklerin terleri, ilişkide olan erkeklerden daha güçlü kokuyordu ve bekar erkeklerin yüzleri, eşi olan erkeklerin yüzlerinden daha erkeksi değerlendirildi'' diyor.

Araştırmacılar, testosteron seviyelerine ek olarak hormonal olmayan yaşam tarzı farklılıklarının da ortaya çıktığını söylüyor.