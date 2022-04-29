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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik sınav ücreti ne kadar?

29.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuru ekranı, Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu ile kılavuzunu yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. 81 ilde 3.250 mahalle bekçisi alınacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler, bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik sınav ücreti ne kadar? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik sınav ücreti ne kadar?

Bekçi alımı başvuru ekranı, tarih ve şartlar ile başvuru kılavuzu adayların konuya ilişkin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik sınav ücreti ne kadar? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022

81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartları yapılan açıklama ile netlik kazandı. Konuya ilişkin duyuru 28 Nisan Perşembe günü yapıldı.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında başvuruların alınacağı ifade edildi.

Bekçi alımı başvuru ekranı için tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-baskanligi

BEKÇİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvurular 28 Nisan Perşembe günü başladı. Başvuru alım süreci 13 Mayıs'ta sona erecek.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı bekçilik sınavı başvurusu için yatırılacak tutar 340 TL'dir.

2022 BEKÇİ ALIMI SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIM KONTENJANLARI 2022

Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak iller ve kontenjan sayıları:

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI 2022!

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI 2022!

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI 2022!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar bekçi alımı başvurularını http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Öte yandan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UYARI: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir."

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımladı.

Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

İşte bekçi alımı başvuru kılavuzu:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/bekcibasvuruklavuz.pdf

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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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