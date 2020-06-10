HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi! TBMM'de kabul edildi

Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi! TBMM'de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Böylece teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edilmiş oldu. Kabul edilen teklife göre çarşı ve mahalle bekçileri, artık zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi! TBMM'de kabul edildi

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

BEKÇİLERE YENİ YETKİ

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşime ara verdi.

Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Nimetullah Erdoğmuş'un birleşimi kapatmasının ardından CHP ve MHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Pendik'te cadde ortasında bıçaklı dehşetPendik'te cadde ortasında bıçaklı dehşet

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Diğer Haberler
Son dakika! İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Bilim Kurulu Üyesi Özkan duyurdu! Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok

'Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti! Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'de

Mucize ikizler Türkiye'de

Vali'den vahşi sulama yöntemine tepki! 'Su bedava gelmiyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Tatil için Ege ve Akdeniz'i seçenler dikkat! Balon balıkları tatilcileri korkutuyor

Tatil için Ege ve Akdeniz'i seçenler dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.