HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bekçilerle ilgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Bekçilerle ilgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Bekçilerle İlgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Bekçilerle İlgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre bekçiler, suç işlenirken veya suç işlendikten sonra henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.
Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Diğer Haberler
AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya'ya net mesaj: Sabrımız tükeniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.