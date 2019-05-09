Bekir Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenemez

ANKARA, (DHA)- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez" dedi.

AK Partili Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu’nun bir üyesinin kamu görevlisi olma kuralının emredici bir hüküm olduğunu bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile İlçe Seçim Kurulu'nun bu kuralın dışına çıkamayacağına, izin veremeyeceğine ve rıza gösteremeyeceğini söyleyen Bozdağ, "Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır. Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı Sandık Kurulu teşkili, kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır; tam kanunu çiğnemektir; açık ve tam bir kanunsuzluktur. Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun, seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır. Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz. Eğer kanunun emredici hükmüne aykırı oluşturulmuş Sandık Kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı, seçimin sonucunu etkileyecek sayıya ulaşmışsa, YSK sırf bu nedenle seçimin iptaline ve yenilenmesine karar vermek zorundadır. Böylesi bir halde YSK'nın takdir hakkı yoktur. Aksi, seçim sonucunu etkileyecek tam kanunsuzluğa geçerlik kazandırmak olur. Tam kanunsuzluğa onay, YSK’nın kanunu tam çiğnemesidir. YSK, tam kanunsuzluğa onay veremez. YSK’nın yetki ve görevi, tam kanuna uymak, tam kanunu uygulamak ve tam kanunsuzluğa geçit vermemektir" dedi.

'AKSİ KARAR, YSK'NIN KANUNU ÇİĞNEMESİ OLURDU'

Bozdağ, İstanbul'da 31 bin 280 sandık kurulu başkanından 6 bin 539'u, 31 bin 280 sandık kurulu üyesinden 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmadığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Bu, seçim sonucunu etkileyecek sayıda Sandık Kurulu’nun, kanuna aykırı oluşturulduğunun delilidir; tam kanunsuzluktur; iptal için yeter sebeptir. AK Parti’nin diğer gerekçeleri bir yana, sırf bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin iptal edilip yenilenmesi, YSK’nın tam kanuna uyduğu, tam kanunu uyguladığı ve tam kanunsuzluğa geçit vermediği anlamına gelir. Aksi karar, YSK’nın kanunu çiğnemesi olurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez. Bu değerlendirmeler ışığında YSK’nın kararı, seçim hukukuna uygun bir karardır. YSK’nın saygın üyelerini isim vererek hedef göstermeyi, tehdidi ve hakareti de şiddetle kınıyorum."

