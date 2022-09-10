Beklemeden hemen çöpe atın! Her gün lokma lokma zehirleniyoruz: Erken ölüm riskiyle bağlantısı kanıtlandı! Meyve suyu ve ekmekteki tehlike

Son zamanlarda yapılan iki çalışma, ultra işlenmiş gıdaların sağlığı nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Hayatın her alanına yayılan ultra işlenmiş gıdaların sağlığı büyük oranda tehdit ettiği ortaya çıktı. Batı tipi de denilen hazır yemek ağırlıklı beslenme şeklinin her 5 erkekten birinde kolorektal kanser riskinin arttığını buldu. Diğer çalışma, katkı maddesi dolu gıdaların, özellikle kalp hastalığından erken ölümle bağlantılı olduğunu buldu.

YÜZLERCE ARAŞTIRMA DOĞRULADI

Yüzlerce araştırma, işlenmiş gıdaları kanser, obezite ve erken ölüm gibi sağlık riskleriyle ilişkilendirdi. Aşırı işlenmiş gıdalara (sosisli sandviç, patates cipsi ve donmuş pizzayı içeren bir kategori) karşı en son kanıtlar, çok fazla sağlıksız atıştırmalık tüketmenin erkeklerde kolon ve rektum kanseri riskini ve ayrıca kalp hastalığına bağlı erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor.

İki ayrı araştırma ekibi, ABD ve İtalya'daki yetişkinlerin yeme alışkanlıklarını analiz etti. 31 Ağustos'ta British Medical Journal'da yayınlanan ABD araştırması, özellikle ultra işlenmiş gıdalar ve kolorektal kanser arasındaki ilişkiyi inceledi.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, ultra işlenmiş etler yemek uzun zamandır bağırsak kanserleriyle bağlantılı. Son çalışma, erkekler için diğer ultra işlenmiş yiyecekleri yemenin bu riske katkıda bulunabileceğini gösterdi.

MEYVE SUYU VE EKMEK

İşlenmiş gıdalar, raf ömrünü uzatmak için ilave şeker, tuz ve koruyucularla dolu meyve suyundan mağazadan satın alınan ekmeğe kadar her şeyi içerir. Bu gıdalar, yüksek şeker veya trans yağ içeriği nedeniyle sağlıksız olarak kabul edilebilir, ancak aşırı işlenmiş gıdalar, başka bir yetersiz beslenme düzeyine ulaşmıştır.

ZİHİNSEL SAĞLIĞI DA ETKİLİYOR

Nutrients'te bu Temmuz'da yayınlanan bir araştırmaya göre, çok fazla işlenmiş gıda yemek sadece erken ölüm riskiyle değil, aynı zamanda daha kötü anksiyete veya depresyon geliştirme olasılığı da dahil olmak üzere daha kötü zihinsel sağlıkla bağlantılı.



