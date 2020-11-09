HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 23:36 | Son Güncelleme

Belarus Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı, statülerine uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etti.

Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, yaptığı açıklamada, diplomat statüsüne uygun olmayan ve Belarus'ta bulunma gerekçeleriyle bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle İngiltere Büyükelçiliğinin 2 diplomatının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

GÖSTERİLERİN DÜNYA KAMUOYUNDA DUYURULMASI İÇİN DESTEK VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Belarus basınında, 2 İngiliz diplomatın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı ülkede izinsiz gösteriler düzenleyen muhalefet temsilcileriyle görüşmeler yaptığı ve gösterilerin dünya kamuoyuna duyurulması için destek verdikleri iddiaları yer almıştı.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Hafta sonları devam eden ve katılımın gittikçe zayıfladığı gösterilerde protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Rusya'dan Türkiye ve Dağlık Karabağ açıklaması!Rusya'dan Türkiye ve Dağlık Karabağ açıklaması!
29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir
Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Diğer Haberler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan Joe Biden'a tebrik
Rusya'dan Türkiye ve Dağlık Karabağ açıklaması!
Rusya'dan Türkiye ve Dağlık Karabağ açıklaması!
Biden'dan koronavirüs hamlesi! Özel ekip kurdu
Görevi devralmadan ilk hamlesini yaptı! Özel ekip kurdu
Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu! Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildi
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 48 köyün daha kurtarıldığını açıkladı
Aliyev cephedeki son durumu paylaştı
Son dakika: Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.