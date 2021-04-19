Belarus'taki askeri darbe planı kamerada!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Belarus gizli servisi KGB'nin başkent Moskova’da düzenlediği ortak operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenleyerek darbe yapmayı planladığı ileri sürülen avukat Yuriy Zyankoviç ve Aleksandr Feduta yakalandı. FSB’den yapılan açıklamada, KGB ile düzenlenen ortak özel operasyonda ABD-Belarus çifte vatandaşlığına sahip olan Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandr Feduta'nın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Yakalanan kişiler Belaruslu ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerle birlikte Belarus’ta ‘renkli devrim’ senaryosu çerçevesinde askeri darbe ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenlemeyi planlıyorlardı." ifadeleri kullanıldı. Radikal muhalif ideolojiye sahip söz konusu kişilerin internette gizli sohbet programı üzerinde darbe planlaması yaptığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin Moskova’da gizlice muhalif görüşe sahip bir Belaruslu general ile buluşmaya karar verdiği anlatıldı. Zyankoviç’in ABD ve Polonya ile istişare yaptıktan sonra Moskova’da bir restoranda söz konusu buluşmayı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya katılanlar Belaruslu generale, planların başarılı bir şekilde uygulanması için Belarus’un tüm üst düzey yöneticilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Halka seslenmek için televizyon ve radyo kuruluşlarına el konulması, polis ve içişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin engellenmesi dahil askeri darbenin tüm ayrıntılı planları ortaya konuldu. Kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin eylemlerinin zorlaştırılması için Belarus’ta enerji sisteminin kapatılması planlandı. Silahlı oluşumlar aktif fazda devreye sokulacaktı." DARBE VE SUİKAST DİYALOGLARI KAMERADA Belarus’ta gizli kamera ile kayda alınan görüntüde, Yuriy Zyankoviç ve Aleksandr Feduta arasında Belarus lideri Lukaşenko’ya askeri darbe planının şart olduğu ifade ediliyor. Görüntedeki diyalogta Zyankoviç'in "1 numaralı görevin onu (Lukaşenko) ortadan kaldırmak. 2 numaralı görev ise kritik noktaları işgal etmek, iç birlikleri engellemek, ve OMON'u engellemek" ifadelerine yer verildi. Rus medyası, yer alan görüntüde ayrıca Yuriy Zyankoviç ve Aleksandr Feduta'nın planları arasında radyo istasyonları, televizyonlar ve sembolik, stratejik çok sayıda binanın ele geçirilmesinin planlandığı aktardı.