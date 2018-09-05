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Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh: - "Dolar ve avrodan Türk Lirası ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi" - "(Ticarette yerli paranın kullanılması) Bu konuda cesaretini gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Belarus devleti bu hususta Erdoğan'ı destekliyor" - "Dinyepr nehri üzerinden lojistiği sağlayabilirsek masraflar kat kat düşecek ve ticaretimiz daha da gelişecek"

DMITRI CHIRCIU - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik umudunu dile getirerek "Dolar ve avrodan Türk lirası ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi." dedi.

Büyükelçi Savinykh, Türkiye ile Belarus arasındaki ekonomik ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son zamanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini belirten Savinykh, "Bu sene ticaret hacmimizin 1 milyar doları geçeceğine inanıyorum. İki ülkenin birbirine daha da yakınlaşacağından eminim." ifadesini kullandı.

Savinykh, Türkiye ve Belarus'un ticari verilerinde fark olduğuna işaret ederek, "Biz, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) Türkiye'den gelen bütün mal hacmini hesaba katıyoruz. Türkiye ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi ürünün varış yerine göre hesaplıyor. Böylelikle Belarus ve Türkiye verilerinde bir fark oluşuyor." diye konuştu.

- "Türk Lirası ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi"

Maliyetlerin düşürülmesi konusunda adımlar atıldığını söyleyen Büyükelçi Savinykh, "Bizim için dolar ve avrodan Türk Lirası ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi. Bunun için Türkiye'nin önde gelen bankalardan birisi Belarus'ta yatırım yapmak için görüşmeleri sürdürüyor." dedi.

Savinykh, ticarette yerli paranın kullanılmasının, siyasi irade ve cesaret gerektirdiğine dikkati çekerek, "Bu konuda cesaretini gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Belarus devleti bu hususta Erdoğan'ı destekliyor. Yerli paranın kullanılmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükselteceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk üreticilerin Belarus'a yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz"

Türkiye piyasasının büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Savinykh, iki ülke üreticilerinin her alanda çalışabileceklerini ifade etti.

Büyükelçi Savinykh, iki ülke arasında etkileşimin olduğunu vurgulayarak, "Türk üreticilerin Belarus'a yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Belarus ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu'nda Belarus piyasasıyla ilgili gerekli bilgileri sunduk." dedi.

İki ülke arasındaki ticarette oluşan lojistik masrafların aza indirilmesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Savinykh, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından temmuz ayında Belarus’a ziyaret gerçekleştiren heyetin, bu konuda gerekli görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Savinykh, Dinyepr nehri üzerinden lojistiğin sağlanması durumunda masrafların kat kat düşeceğini ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişeceğini dile getirdi.

Her alanda iş birliği çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Savinykh, "Türkiye ve Belarus üniversiteleri arasında iş birliğini geliştirerek, iki ülkede eğitim gören öğrenci sayısını artırabiliriz. Öğrenciler halkın temsilcisidir. Onlar eğitim aldığı ülkeyi asla unutmaz. Gençlerin iki ülkeyi birbirine daha da yakın kılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Savinykh, seneye Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha yüksek seviyeye taşıyacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

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belarus Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh Yerli para kullanılması

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