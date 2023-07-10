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Belçika'dan Türkiye'ye tatil için gelmişlerdi! Ece Melisa'nın ölümündeki sır 454 gündür aydınlatılamadı

10.07.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'dan Türkiye'ye ailesiyle birlikte tatile gelen 5 yaşındaki Ece Melisa, İzmir'deki bir restoranda yediği yemek sonrası rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa'nın detaylı otopsi sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı. Kansere yakalanıp bir göğsü alınan ve kalp yetmezliği teşhisi de konulan anne Hasret Mercankaya duruma isyan ederek "Artık sonucun çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan'da, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ile 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri, yine aynı hastaneye gitti.

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ECE MELİSA HAYATINI KAYBETTİ! KAYITLARA 'BELİRSİZ' DİYE GEÇTİ

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da 13 Haziran'da tedavisinin ardından taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örnekler ile yapılan detaylı otopsinin sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı.

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DEDESİ HASTALIĞA YAKALANDI

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için geçen yıl aralık ayında eşi ve oğlu ile Belçika'ya döndü. Doktorlar, tetkikler sonrası Hasret Mercankaya'nın sol memesini operasyon ile aldı. Hasret Mercankaya'nın babası Davut Ülgen de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.

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"BİR SÜRE ÖNCE SOL GÖĞSÜM ALINDI, ŞİMDİ DE..."

Kanser hastası annesi Hasret Mercankaya'ya ise bu kez de kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Kızını kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadığını belirten Mercankaya, "Aksilikler bitmedi. Bir süre önce sol göğsüm operasyon ile alındı. Şimdi de kalp yetmezliği yaşıyorum. Ayrıca aradan onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok. Oğlum Ege Mercankaya ile güç bulmaya çalışıyorum. Ancak kalbim güçsüzleşti. Şimdi de kalp sorunum var. Yaşıma göre, kalbim daha yaşlıymış. Kalp pompalama gücü normal bir insanda, 55/60 olması gerekiyor. Benim ise 40'a düşmüş. İlaç tedavisi görüyorum. Kalbimi stabil tutmaya çalışıyorlar. Bir de otopsi sonucunu bekliyoruz. Artık sonucun çıkmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İzmir Belçika

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