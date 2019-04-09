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Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:06 | Son Güncelleme

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda’ya geldi.Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün beraberindeki heyetle birlikte, geçtiğimiz ay iki camiye yönelik terör saldırısının düzenlendiği Christchurch kentine geldi.Mehmet Üstün ve beraberindeki heyet Yeni Zelanda ziyaretinin ilk gününde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerini ziyaret etti.

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda’da

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda’ya geldi.
Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün beraberindeki heyetle birlikte, geçtiğimiz ay iki camiye yönelik terör saldırısının düzenlendiği Christchurch kentine geldi.
Mehmet Üstün ve beraberindeki heyet Yeni Zelanda ziyaretinin ilk gününde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerini ziyaret etti. Üstün, yarın da terör kurbanlarının ailelerini ve mezarlarını ziyaret edeceklerini belirtti.
Belçika İslam Temsil Kurulu’nun ziyaretinin 8 gün süreceği belirtildi.

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda’da

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda’da

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