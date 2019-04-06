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Belçika İslam Temsil Kurulu'ndan Yeni Zelanda'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 23:50 | Son Güncelleme

Belçika İslam Temsil Kurulu'ndan Yeni Zelanda'ya ziyaret

BRÜKSEL (AA) - Belçika İslam Temsil Kurulunca, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerinin ziyaret edileceği belirtildi.

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, AA muhabirine, geçen ay iki camiye terör saldırısının gerçekleştirildiği Christchurch kentini bir heyetle ziyaret edeceklerini söyledi.

Ziyaretin 8 gün süreceğini anlatan Üstün, "Christchurch'teki terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. Avrupalı Müslümanlar olarak Yeni Zelanda'yı ziyaret edip başsağlığı dileyeceğiz ve ülke halkına Müslümanlara gösterdikleri destek için teşekkür edeceğiz." diye konuştu.

- "Yeni Zelanda halkının davranışı benzersiz"

Üstün, terör saldırısına maruz kalan insanların ailelerini, mezarlığı, Nur ve Linwood camilerini ziyaret edeceklerini belirtti.

Yeni Zelanda halkının terör saldırısı karşısında üzüntüsünü ve utancını açık bir şekilde gösterdiğini ifade eden Üstün, cenaze töreninin ve halkın davranışının benzersiz olduğunu söyledi.

Belçika İslam Temsil Kurulu heyetinin 9-16 Nisan'da Yeni Zelanda'da olacağı belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

İslamiyetin Belçika'da 1974 yılında resmi din olarak tanınmasının ardından Belçika İslam Kurulu, 1998'deki seçimlerin ardından kurulmuştu. Kurulun iç tüzüğüne göre, başkanlığı üçer yıl rotasyonlarla bir Türk ve bir Faslı üstleniyor. Kurul, Müslüman toplum ile hükümet arasındaki ilişkileri yürütüyor.

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Belçika İslam Temsil Kurulu Christchurch terör Yeni Zelanda ziyaret

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