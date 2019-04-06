Belçika İslam Temsil Kurulu'ndan Yeni Zelanda'ya ziyaret

BRÜKSEL (AA) - Belçika İslam Temsil Kurulunca, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerinin ziyaret edileceği belirtildi.

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, AA muhabirine, geçen ay iki camiye terör saldırısının gerçekleştirildiği Christchurch kentini bir heyetle ziyaret edeceklerini söyledi.

Ziyaretin 8 gün süreceğini anlatan Üstün, "Christchurch'teki terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. Avrupalı Müslümanlar olarak Yeni Zelanda'yı ziyaret edip başsağlığı dileyeceğiz ve ülke halkına Müslümanlara gösterdikleri destek için teşekkür edeceğiz." diye konuştu.

- "Yeni Zelanda halkının davranışı benzersiz"

Üstün, terör saldırısına maruz kalan insanların ailelerini, mezarlığı, Nur ve Linwood camilerini ziyaret edeceklerini belirtti.

Yeni Zelanda halkının terör saldırısı karşısında üzüntüsünü ve utancını açık bir şekilde gösterdiğini ifade eden Üstün, cenaze töreninin ve halkın davranışının benzersiz olduğunu söyledi.

Belçika İslam Temsil Kurulu heyetinin 9-16 Nisan'da Yeni Zelanda'da olacağı belirtildi.