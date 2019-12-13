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Belçika Kralı Albert 'DNA testi davasını' kaybetti

13.12.2019 22:39 | Son Güncelleme

Belçika'da Yargıtay, Kral II. Albert'in avukatlarının, sanatçı Delphine Boël tarafından açılan babalık davasında DNA sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

Belçika Kralı Albert 'DNA testi davasını' kaybetti

Belçika'da Yargıtay, Kral II. Albert'in avukatlarının, sanatçı Delphine Boël tarafından açılan babalık davasında DNA sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

Böylece, Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "İşadamı Jacques Boël'in Delphine Boël'in biyolojik babası olmadığına ve Kral Albert II'nin DNA testine tabi tutulması gerektiğine" ilişkin kararı onanmış oldu.

Yargıtay'ın aldığı bu karar uyarınca Belçika Kralı'na yapılmış olan DNA testinin sonuçları artık açıklanabilecek.

Dosya, DNA sonuçlarını dikkate alarak Kral Albert'in Boël'in yasal babası olup olmadığına karar verecek olan Brüksel Temyiz Mahkemesine geri gönderilecek.

Süreç ne zaman sonuçlanacak belli değil ancak Belçika medyasına göre bu karar, 50 yaşındaki Delphine Boël'in Kral Albert'in kızı olarak resmen tanınmasına bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

Yıllardır Kral Albert'in biyolojik babası olduğunu savunan Delphine Boël, bu iddianın resmen tanınması için 2013 yılında mahkemeye başvurmuştu.

Boël, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunuyor.

Mahkeme daha önce, Delphine Boël'in doğduğu tarihte Barones'in evli olduğu Jacques Boël'in biyolojik babası olmadığına karar vermişti.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, Jacques Boël'in Delphine'nin yasal babası olmadığına ve Albert'in bir DNA örneği vermesi gerektiğine hükmetti. Kral'ın DNA örneği vermediği her gün için 5 bin euro ceza ödemesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine geçen Mayıs'ta DNA örneği veren Belçika Kralı, sonuçların gizli kalmasını istedi. Ancak Yargıtay'ın kararı ile bu gizlilik kalkacak.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, Boel ile Kral Albert II'nin DNA örneklerini karşılaştırarak, sonucu kamuoyu ile paylaşacak.

Delphine Boël

Mahkeme, Albert'in babası olduğuna karar vermesi durumunda Delphine Boël, mirasın sekizde birine hak kazanacak.

Belçikalı sanatçı paranın peşinde olmadığını, yasal olarak tanınmak istediğini vurguluyor.

Albert, 2013 yılında krallık tacını oğlu Filip'e devretti.

Eğer 85 yaşındaki Albert'ın dava sürecinde ölmesi durumunda dava düşecek ve sonuçlar ebediyen gizli kalacak.

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