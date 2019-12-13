Belçika Kralı Albert 'DNA testi davasını' kaybetti

Belçika'da Yargıtay, Kral II. Albert'in avukatlarının, sanatçı Delphine Boël tarafından açılan babalık davasında DNA sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

Böylece, Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "İşadamı Jacques Boël'in Delphine Boël'in biyolojik babası olmadığına ve Kral Albert II'nin DNA testine tabi tutulması gerektiğine" ilişkin kararı onanmış oldu.

Yargıtay'ın aldığı bu karar uyarınca Belçika Kralı'na yapılmış olan DNA testinin sonuçları artık açıklanabilecek.

Dosya, DNA sonuçlarını dikkate alarak Kral Albert'in Boël'in yasal babası olup olmadığına karar verecek olan Brüksel Temyiz Mahkemesine geri gönderilecek.

Süreç ne zaman sonuçlanacak belli değil ancak Belçika medyasına göre bu karar, 50 yaşındaki Delphine Boël'in Kral Albert'in kızı olarak resmen tanınmasına bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

Yıllardır Kral Albert'in biyolojik babası olduğunu savunan Delphine Boël, bu iddianın resmen tanınması için 2013 yılında mahkemeye başvurmuştu.