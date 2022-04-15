Belçika'da kazı kazandan 250 bin euro kazanan göçmenin ödül mücadelesi

Brugge kenti yakınlarındaki liman kasabası Zeebrugge'de, İngiltere'ye geçmeye çalışan bir göçmen topluluğu içerisinde yaşayan 28 yaşındaki Cezayirli erkek, 23 Mart'ta bir süpermarketten 5 euro karşılığı kaza kazan kartı aldı.

Kazıdığı karttan 250 bin euro ikramiye kazanan talihli, süpermarketin kasasına başvurdu.

ORTADAN KAYBOLDU

Market çalışanları, 2 bin euroyu aşan ikramiyelerin Belçika Piyango İdaresi tarafından ödendiğini belirterek, orayla temasa geçmesini tavsiye etti. Belçika'da oturma izni ve sığınma başvurusu bulunmayan Cezayirli talihli, daha sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu.

KARTA EL KONULDU

Adı ve adresi bilinmeyen talihlinin sadece süpermarketin güvenlik kameralarındaki görüntüsü ile yerel bir papazın çektiği fotoğrafı vardı. Geçen Cuma günü üç kişi, kazanan kartla birlikte Belçika Piyango İdaresi'ne başvurdu. Ancak güvenlik kameralarındaki talihliye benzemedikleri için polis tarafından gözaltına alındılar. Kazı kazan kartına da güvenlik amacıyla polis el koydu.

BANKA HESABI AÇAMIYOR

Ancak Cezayirli göçmen bir avukatla birlikte önceki gün Brugge'deki karakola başvurdu. Batı Flanders Savcılığı, bu kişinin güvenlik kameralarındaki talihli olduğunu doğruladı. Belçika yasalarına göre 250 bin euroluk ikramiye bir banka hesabına yatırılmak zorunda. Ancak talihli, belgeleri olmadığı için Belçika'da banka hesabı açamıyor.

SINIRDIŞI EDİLMEME SÖZÜ ALDI

Piyango idaresi daha önce Cezayirli talihlinin, kazandığı parayı almaya hakkı olduğunu bildirmişti. Şimdi bu paranın nasıl ödeneceği araştırılıyor. Piyango İdaresi, talihlinin istemesi durumunda paranın başka bir hesaba da yatırılabileceğini belirtiyor. Kısa süre gözaltında tutulan diğer üç kişi ise serbest bıraıldı. Bu kişilerin kazı kazan kartını çalıp çalmadığı veya parayı almak için gerçek talihli ile işbirliği yapıp yapmadıkları henüz belirlenemedi.

Cezayirli talihlinin avukatı Alexander Verstraete, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Kimliğini kanıtlayabilecek belgeleri arıyoruz. Cezayir'deki ailesiyle iletişime geçmesi gerekecek" dedi.

Verstraete Belçikalı yetkililerin, talihliyi ikramiyesini alana kadar sınır dışı etmeyecekleri sözünü verdiklerini söyledi.

Belçika medyasına göre talihli göçmen, dört ay önce tekneyle Cezayir'den İspanya'ya geldi.

Oradan da yürüyerek Fransa ve Belçika'ya ulaşan Cezayirli göçmenin amacı İngiltere'ye geçmekti. Ancak ikramiye kazandıktan sonra fikrini değiştirdi.

Artık Belçika'da kalıp, yuva kurmak istiyor. Cezayirli talihli Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine, "Bir eş arayacağım. Paramla değil, kalbimle birini bulacağım" diye konuştu.

