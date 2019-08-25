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Belçika'nın yeni AB Komisyonu üyesi Bakan Didier Reynders olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Belçika'nın yeni AB Komisyonu üyesi Bakan Didier Reynders olacak

BRÜKSEL (AA) - Belçika, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliği için kendine ayrılan kontenjana Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'i aday olarak seçti.

Belga ajansının haberine göre, ülkenin AB Komisyonu üyeliğine Reynders aday gösterildi.

Reynders'in adaylığının 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından onaylanması halinde, Belçika'da Liberaller'den (MR) iki önemli isim AB'de üst düzey pozisyona gelmiş olacak.

MR partisi lideri mevcut Başbakan Charles Michel de gelecek dönemde AB Konseyi Başkanlığına seçilmişti.

Belçika'da haziranda yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerinin henüz sonuçlanmaması nedeniyle Michel hükümeti geçici olarak göreve devam ediyordu. 61 yaşındaki Reynders son 8 aydır aynı zamanda ülkenin savunma bakanlığı görevini yürütüyordu.

Reynders, 1999-2011 arasında ise maliye bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Daha önce Avrupa Konseyi genel sekreterliğine adaylığını açıklayan Reynders, 26 Haziran'da yapılan oylamada bu göreve seçilememişti.

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AB Belçika Komisyon reynders

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