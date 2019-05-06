Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Şehzadeler şehri Amasya’da Ramazan ayında iftar ve sahur öncesi tarihi Harşena Kalesi’ne çıkan Amasya Belediyesi bando ekibi, 155 yıldır konser veriyor.

Amasya Belediyesi bando ekibi, 155 yıldır Ramazan aylarında Harşena Kalesi’nde iftar ve sahur öncesi konser veriyor. Yolun bir bölümünü otobüsle, kalan kısmını ise yürüyerek çıktıkları kalede verdikleri konserde istek şarkılarını da seslendirdiklerini belirten bando şefi Hakan Dinçer, bu geleneği yaşatan en eski bando ekibinin kendileri olduğunu söyledi. Bando ekibinden Murat Çetin de, “Fırtına da kopsa, kar da yağsa biz iftar ve sahur öncesi konserimizi veriyoruz” dedi.

Şehirde 1865 yılından bu yana kaleden atılan Ramazan topunu ise bu kez Belediye Başkanı Mehmet Sarı ateşledi. Sarı, elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla duyurulduğu geleneğin Osmanlı döneminden kalma olduğuna işaret ederek, bunu sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.