HABER

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:03 | Son Güncelleme

Şehzadeler şehri Amasya’da Ramazan ayında iftar ve sahur öncesi tarihi Harşena Kalesi’ne çıkan Amasya Belediyesi bando ekibi, 155 yıldır konser veriyor.Amasya Belediyesi bando ekibi, 155 yıldır Ramazan aylarında Harşena Kalesi’nde iftar ve sahur öncesi konser veriyor.

Şehzadeler şehri Amasya’da Ramazan ayında iftar ve sahur öncesi tarihi Harşena Kalesi’ne çıkan Amasya Belediyesi bando ekibi, 155 yıldır konser veriyor.
Amasya Belediyesi bando ekibi, 155 yıldır Ramazan aylarında Harşena Kalesi’nde iftar ve sahur öncesi konser veriyor. Yolun bir bölümünü otobüsle, kalan kısmını ise yürüyerek çıktıkları kalede verdikleri konserde istek şarkılarını da seslendirdiklerini belirten bando şefi Hakan Dinçer, bu geleneği yaşatan en eski bando ekibinin kendileri olduğunu söyledi. Bando ekibinden Murat Çetin de, “Fırtına da kopsa, kar da yağsa biz iftar ve sahur öncesi konserimizi veriyoruz” dedi.
Şehirde 1865 yılından bu yana kaleden atılan Ramazan topunu ise bu kez Belediye Başkanı Mehmet Sarı ateşledi. Sarı, elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla duyurulduğu geleneğin Osmanlı döneminden kalma olduğuna işaret ederek, bunu sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri

Belediye bandosundan 155 yıllık Ramazan konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.