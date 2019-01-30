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Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda alışveriş yapan bir vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda alışveriş yapan bir vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu yaşandı. "İki camiye temel attınız, taş koymadınız" demesi üzerine İmamoğlu, “Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım” diye karşılık verdi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını kapsamında önceki gün Gaziosmanpaşa’ya giden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ile Ekrem İmamoğlu arasında ilginç bir cami diyaloğu yaşandı.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu karşısında gören vatandaş, “İmamoğlu soy ismini almayla İmamoğlu olunmuyor. Beylikdüzü’nde Kılıçdaroğlu’yla birlikte iki camiye temel attınız, taş koymadınız üzerine” demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi; yalan diyenlere inanma gel gözünle gör. Oy istemiyorum senden. Sen tecrübeli bir amcasın, hatta sen gel camileri tek tek gezdireyim ister misin? Hatta gel sabah namazında başlayalım yatsı namazına kadar bütün camileri gezdirelim uygun olur mu?” şeklinde yanıt verdi. Buna karşılık vatandaş ‘Olmaz, zamanım yok’ deyince İmamoğlu, “Niye? Ama inandırayım seni, yerinde göstereyim sana. Hem de 20-22 tane cami gezdireyim seni. Kurban olayım inanma o gazetelere ne olur. Sen güzel insansın. Vicdan gözüyle bakman için gel göstereyim sana” ifadelerini kullandı.

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