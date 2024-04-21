HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belediye Başkanı açıkladı: Deprem sonrası dikkat çeken artış! "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Belediye Başkanı açıkladı: Deprem sonrası dikkat çeken artış! "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

21.04.2024 16:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5.6, 4.0, 4.4. ve 4.1 büyüklüğündeki depremler tedirgin etti. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç ise yaşanan deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunda meydana gelen dikkat çeken bir değişikliği paylaştı. Belediye Başkanı Kılıç, kaplıca suyunda sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi. Kılıç, "Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı" dedi.

Belediye Başkanı açıkladı: Deprem sonrası dikkat çeken artış! "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı.

TOKAT-SULUSARAY-BELEDIYE-BASKANI-DEPREM_42922 (2)

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç şöyle konuştu:

"VATANDAŞLARIMIZ RAHATLIKLA FAYDALANABİLİRLER"

"Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

TOKAT-SULUSARAY-BELEDIYE-BASKANI-DEPREM_42922 (1)

"50 DERECE OLAN SICAKLIK ŞU ANDA 54 DERECE OLDU"

Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu.

TOKAT-SULUSARAY-BELEDIYE-BASKANI-DEPREM_42922 (4)

"DAHA ÖNCEDEN BU KADAR SICAKLIK ARTIŞI OLMUYORDU"

4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor"

TOKAT-SULUSARAY-BELEDIYE-BASKANI-DEPREM_42922

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEM Parti konserinde İsrail bayrağı açıldı iddiaları ortalığı karıştırdıDEM Parti konserinde İsrail bayrağı açıldı iddiaları ortalığı karıştırdı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Skandal olayda yeni gelişmeAtatürk ve Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Skandal olayda yeni gelişme
Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!
Anahtar Kelimeler:
deprem Tokat Sulusaray kaplıca
En Çok Okunan Haberler
Korkunç iddia! İşte Benim Stilim yarışmacısı sevgilisi tarafından öldürüldü

Korkunç iddia! İşte Benim Stilim yarışmacısı sevgilisi tarafından öldürüldü

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Belediye Başkanı açıkladı: "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Belediye Başkanı açıkladı: "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

DEM Parti konserinde İsrail bayrağı açıldı iddiaları ortalığı karıştırdı

DEM Parti konserinde İsrail bayrağı açıldı iddiaları ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.