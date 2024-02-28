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  4. Belediye Başkanı İlgezdi vatandaşa bağıra çağıra hakaret etti! O sözleri duyunca öfkelendi: "Kaç para verdiler lan sana? Hadsiz adam!"

Belediye Başkanı İlgezdi vatandaşa bağıra çağıra hakaret etti! O sözleri duyunca öfkelendi: "Kaç para verdiler lan sana? Hadsiz adam!"

28.02.2024 12:24
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Yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin vatandaşa bağırıp hakaret ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın tepkisi karşısında öfkelenen İlgezdi, "Sana kaç para verdiler lan? Sen kimsin, hadsiz, ş....siz adam" diyerek ağır hakaretlerde bulundu.

Battal İlgezdi dün Ataşehir'deki bir toplantıda konuşma gerçekleştirdi, salonda İlgezdi'nin yerine aday gösterilen Onursal Adıgüzel de bulunuyordu. İlgezdi, "Onursal başkan sen de gel yanıma" diyerek Onursal Adıgüzel'i sahneye çağırdı.

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VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Adıgüzel sahneye çıkarken salondan bir vatandaş "Diğer belediye başkan adayları yok mu?" diye sordu. İlgezdi karşılık olarak "Varsa buyursun gelsinler, halka açık toplantı, herkes buraya davetli" dedi.

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SUÇLAMALARI DUYUNCA ÖFKELENDİ

Vatandaş konuşmasına İlgezdi'ye "Peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere mağdur ediyorsunuz" gibi suçlamalar yönelterek devam etti. Bu sözleri duyunca öfkesine hakim olamayan İlgezdi, "Sana kaç para verdiler lan? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekti? Kim peşkeş çekiyorsa o ş....sizdir, seni buraya getiren de ş..efsizdir. Ahlaksız adam, hadsiz adam, haddini bil. Ş....siz, sen kimsin lan? Hadsiz herif. Seni kimin gönderdiğini biliyorum" diye konuştu.

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GERGİNLİK TÜM SALONA YANSIDI

Bu sıralarda İlgezdi mikrofonu yuvasından söküp eline alırken salonda yuhalamaların ve alkışların yükseldiği duyuldu.

4Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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battal ilgezdi
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