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Belediye başkanından 'geri dönün' çağrısı! İlçeye 461 kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç ilçesi, Büyükşehir Meclisi'nde daha fazla temsil ve genel bütçeden daha fazla ödenek için 461 kişi arıyor. Hemşehrilerinden 461 tanesine, "ilçeye dönün" çağrısı yapan Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Seferberlik başlattık" dedi.

49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç’te 50 bin nüfusu tamamlamak için hemşehrilerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı İsmail Avcu, 461 kişinin daha nüfusunu ilçeye alması gerektiğini söyledi.

50 binlik nüfusa 461 kişinin kaldığını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli olup da gerek Balıkesir’de, gerekse yurdun dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine geri dönün çağrısında bulundu. Başkan Avcu, yıl sonuna kadar 50 bin nüfusa ulaşmayı umut ettiğini bildirdi.

"SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Balıkesir’in Bigadiç ilçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede nüfusu arttırmak için seferberlik başlattıklarını ifade ederek “Belediyemizi biraz daha güçlendirmek ilçemizi bir tık daha yukarı seviyeye taşımak için ben Bigadiçli hemşehrilerime nüfusumuzu 50 bini aştıralım diyorum. Malum Bigadiç 49 bin 539 nüfus ile 50 binin eşiğinde bir ilçe. 50 bin nüfus sayısı bize 15 olan belediye meclis üyesi sayımızı 25’e, Balıkesir’deki temsil kabiliyetimizi 4’den 5’e ve İller Bankası ve Sağlık Bakanlığı gibi devletin bütün kademelerinde bizi bir adım öne taşıyacak. Ben Bigadiçli hemşerilerimden emekli olmuş, yurdun değişik yerlerinde yaşayan Bigadiçli hemşehrilerime, Bigadiç’te çalışıp Balıkesir’de yaşayan hemşerilerimden nüfuslarını Bigadiç’e aldırmalarını ve bu 50 bin eşiğini aşmamızı teklif ediyorum. İnşallah ben Bigadiçli kardeşlerimle beraber yıl sonuna kadar bu rakamı aşacağımızı ümit ediyorum. Böyle bir seferberlik başlattık inşallah ben el birliği ile başaracağımızı ümit ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir belediye Bigadiç

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