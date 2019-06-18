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Belediye meclis üyesinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Malatya'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz'in cenazesi toprağa verildi

Malatya'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdenizin cenazesi defnedildi.

Akdeniz'in Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Şehir Mezarlığında getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından Kale ilçesinin Erdemli Mahallesi'ne götürülen Akdeniz'in cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Abdulvahap Akdeniz'in ailesi, yakınları, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63), dün gece Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda Sait Yıldırım (49) ile oturduğu sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan Yıldırım'ın hastanede tedavisi sürüyor.

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Abdulvahap Akdeniz Belediye Meclis Üyesi cinayet kale Malatya

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