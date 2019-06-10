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Belediye meclisinde "Suriyelilerin plaja alınmaması" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 20:38 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisinde, Suriyelilerin ilçedeki plajlara alınmamasına yönelik teklif kabul edildi - Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: - "Ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim. Doğru olmadığını düşünüyorum ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisi toplantısında Suriyeli sığınmacıların ilçedeki plajlara alınmamasıyla ilgili teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısına CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, CHP'li meclis üyesi Ulaş Özgen'in gündem dışı olarak "Mülteci Suriyelilerin Gazipaşa plajlarına alınmaması" başlıklı teklif maddesi oylamaya sunuldu.

Oylamada 12 üye kabul, 7 üye ret oyu verirken, Belediye Başkanı Yılmaz'ın da içinde bulunduğu 2 kişi çekimser oy kullandı. Bazı meclis üyeleri de toplantıya katılmadı.

Kararın, daha önce Suriyeli sığınmacıların plajlarda turistleri ve kentte yaşayan vatandaşları fotoğraflayarak ve kavga çıkartarak rahatsız ettikleri gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin turistik bir yer olduğunu ve insan haklarına dikkat ederek böyle bir karar alındığını ifade etti.

İnsan ve köken ayrımı yapmadan plajdaki insanları rahatsız eden herkes için gereğinin yapıldığını belirten Yılmaz, "Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim. Doğru olmadığını düşünüyorum ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan ise Suriyeli konusunun dünyanın ana gündem konularından olduğunu ve bugün mecliste alınan kararı üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Suriyelilelerin ülkede misafir olduklarını ifade eden Doğan, "Suriyeliler meselesi partimizin olmazsa olmaz derecesinde önem verdiği bir konu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında savaştılar ve birlikte şehit düştüler. Bunlar gerçekten Osmanlı bakiyesi ise bizim girdiğimiz plaja giremez demek, etnik olarak ayrımcılık yapmak değilde nedir? Sadece Suriyeliler mi var bu ülkede göçmen olarak? Afganistanlılar var, Iraklılar var, İranlılar var." dedi.

Doğan, gündem dışı maddeye AK Parti ve MHP'li üyeleri red oyu kullandıkları için kutladığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa meclis plaj Suriyeli mülteci

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