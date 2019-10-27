Belediyenin camını kırdı, güvenlikçiyi darp edip kaçtı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi Belediye Binasının camını kırıp güvenlikçiyi darp ederek olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Gemlik Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi Belediye Binasına gelip camını taşla kırdı. Güvenlik görevlisi saldırgana müdahalede bulunmak isteyince gelen şahıs onu da darp ederek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan darp olayından sonra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sartaslan, Belediyeye gelerek bilgi aldı. Sertaslan, darp edilen güvenlikçi A.K.’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunup zanlının en kısa sürede yakalanacağını söyledi.

