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Belediyenin hacizli makam aracını bulana 10 bin lira ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, açtığı dava sonrasında haciz konulan ancak bulunamayan belediye başkanlığına ait makam aracı için 10 bin lira ödül koydu - Ahmet Orak: "Makam aracını hiçbir yerde bulamadık. Halkı bilinçlendirmek için broşür astık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira vereceğiz"

Aydın'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, belediyeye açtığı tazminat davası kapsamında haciz konulan ancak henüz bulunamayan Didim Belediye Başkanlığına ait makam otomobilini gören ya da bulanlara 10 bin lira ödül verecek.

İnşaat şirketinin sahibi Ahmet Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada, alacaklarına karşılık belediyeye açtıkları tazminat davasını kazandıklarını, bu kapsamda belediyedeki 108 araca mahkeme kararıyla haciz konulduğunu anımsattı.

Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın hukuka karşı hareket ettiğini ileri süren Orak, "İcra kararı olmasına rağmen makam aracını kaçırıyor. 108 belediye aracına haciz konulmuş durumda. Belediyeye ait garaja gittiğimizde hiçbir arabayı bulamıyoruz. Sürekli 'görevde' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Makam aracını hiçbir yerde bulamadıklarını iddia eden Orak, "Biz de farklı bir yol denedik. Halkı bilinçlendirmek için broşür bastık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira para vereceğimizi belirten afişler astırdık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira vereceğiz." diye konuştu.

Şirketin avukatı Murat Sultansu da, belediye başkanı ve yardımcılarının "09 D 0001" plakalı makam aracını icra işlemlerinden kaçırdığı iddiasıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdiklerini ifade etti.

İnşaat şirketi, 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce aldığı inşaat ruhsatının yeni seçilen belediye yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından belediye aleyhine açtığı dava açmıştı.

Dava sonucu belediyeden 1 milyon 468 bin 326 lira tazminat alma hakkı kazanan inşaat firmasının avukatı, makam otomobillerinin de bulunduğu 108 araç, 49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklarla ilgili haciz işlemi başlatmıştı.

Firma yetkilileri geçen hafta, Söke Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesine polis ekipleriyle giderek, belediyeye ait 09 D 5200 resmi plakalı lüks otomobili, tamir edildiği yerden alarak bir otoparka çektirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
araç haciz Makam

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