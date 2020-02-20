HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belek'te yeni ücretsiz halk plajları açılıyor

Belek'te yeni ücretsiz halk plajları açılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 17:27 | Son Güncelleme

Belek'te ücretsiz iki yeni halk plajı açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yaz sezonuna kadar tamamlamayı planladığı iki ücretsiz halk plajı için çalışmaları başlattı. Bakanlık tarafından yürütülen projeye göre, bu yaz Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı, zengin olanaklar sunan sosyal alanlar olarak hizmet vermeye başlayacak. Tesislerde; plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok hizmet sunulacak.

Proje tamamlandığında Belek Ücretsiz Halk Plajı; bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otopark, kafe ve restoranlar, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete girecek. Kadriye Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı ise; piknik için elverişli, 16 bin metrekarelik mesire alanı, 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, 570 araç kapasiteli otopark, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran ve pastane, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi olanaklar ile hizmet verecek.
Plajlar engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlanacak. Ayrıca doğa ile dost bir strateji izleyen Bakanlık, her iki plajda da, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağaları için koruma ve tedavi merkezlerine yer verecek. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü! Fındık hastalandıSosyal medyada yoğun ilgi görmüştü! Fındık hastalandı
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belek ücretsiz plajlar halk plajları ücretsiz halk plajı

En Çok Okunan Haberler

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Palalı saldırganla tatilde! Flaş açıklama

Palalı saldırganla tatilde! Flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İstanbul'da servis sürücüsüne 'cinsel istismar' dayağı

İstanbul'da servis sürücüsüne 'cinsel istismar' dayağı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nikah dairelerinde 'özel gün' yoğunluğu!

10 dakikada 1 nikah! Rekora koştular

Sosyal medyada günün en çok konuşulanı olmuştu! Fındık hasta oldu

Sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü! Fındık hastalandı

Hayalindeki evi 11 gemi konteyneri ile inşa etti!

Konteynerleri istifleyip eve çevirdi!

Gaziosmanpaşa'da asfalt döküm kamyonu yokuştan geri geri kayarak devrildi

Dehşet anları böyle görüntülendi

'Sakin' kentin hareketli gençleri gökyüzünde!

'Sakin' kentin hareketli gençleri gökyüzünde!

Şanlurfa şimdiden 'bahar bereketi'ni yaşıyor

Şanlurfa şimdiden 'bahar bereketi'ni yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.