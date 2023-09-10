Belim ince fakat bacaklarım kalın diyenlere mucize kür! Basen problemine 10 günde etkili sonuç

Kilo vermek için dengeli beslenmeli, bol su tüketmeli ve egzersiz yapmalısınız. Ayrıca fazla kilolarınızdan kolayca kurtulabilmek için bu kürü uygulayabilir ve daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

Beliniz ince ve bacaklarınızz kalın ise vücudunuz fazla östrojen hormonu salgılıyor demektir. Aynı zamanda sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsizlik, uzun süre oturma, günlük su ihtiyacının karşılanmaması gibi sebepler bölgede yağlanmayı tetikler.

Özellikle fazla şekerli ve şerbetli, yağlı, tuzlu besinler tüketmek bölgesel yağlanmaların önünü açar. Yağlanma ailesel faktörlerle genellikle orantılı olarak yayılabilir.

HIZLA KİLO VERDİREN KÜR TARİFİ

MALZEMELER

2 tane salatalık

Yarım limon

2 çubuk tarçın

1 litre su

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın. 8 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketin. Tarifi 10 gün boyunca sabah aç karnına için.



