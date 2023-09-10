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    4. Belim ince fakat bacaklarım kalın diyenlere mucize kür! Basen problemine 10 günde etkili sonuç

    Belim ince fakat bacaklarım kalın diyenlere mucize kür! Basen problemine 10 günde etkili sonuç

    10.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fazla kilolar ilerlediğinde obeziteye kadar varabiliyor. Beliniz ince fakat bacaklarınız kalın ise kilo vermek daha zor olabiliyor. 10 gün boyunca tüketeceğiniz bu kür basen probleminizi azaltmaya yardımcı olabilir.

    Kilo vermek için dengeli beslenmeli, bol su tüketmeli ve egzersiz yapmalısınız. Ayrıca fazla kilolarınızdan kolayca kurtulabilmek için bu kürü uygulayabilir ve daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

    Beliniz ince ve bacaklarınızz kalın ise vücudunuz fazla östrojen hormonu salgılıyor demektir. Aynı zamanda sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsizlik, uzun süre oturma, günlük su ihtiyacının karşılanmaması gibi sebepler bölgede yağlanmayı tetikler.

    basen kilo verme zayıflama2

    Özellikle fazla şekerli ve şerbetli, yağlı, tuzlu besinler tüketmek bölgesel yağlanmaların önünü açar. Yağlanma ailesel faktörlerle genellikle orantılı olarak yayılabilir.

    HIZLA KİLO VERDİREN KÜR TARİFİ

    MALZEMELER

    • 2 tane salatalık

    • Yarım limon

    • 2 çubuk tarçın

    • 1 litre su

    limon salatalık

    YAPILIŞI
    Tüm malzemeleri karıştırın. 8 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketin. Tarifi 10 gün boyunca sabah aç karnına için.


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